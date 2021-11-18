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婚攝「拍800張黑照」貴州新人花5千元換一肚子氣

中國新聞組／北京18日電
800張婚紗照竟然選不出20張，讓貴陽新婚夫婦非常失望。（取材自光明網）
800張婚紗照竟然選不出20張，讓貴陽新婚夫婦非常失望。（取材自光明網）

婚禮是人生大事，每對新人都希望當天可以留下美好的紀錄，中國貴州貴陽有兩對新婚夫妻請來攝影師卻拍出一肚子氣。只見攝影師拍出來的800多張照片中，許多是失焦、模糊，有的甚至是用手機拍攝，讓新人氣得要求退款。

綜合媒體報導，貴陽的小田和閨密相約國慶期間回老家舉行婚禮，為了捕捉到那些珍貴的瞬間、記錄難忘的婚禮過程，於是就請了同一間名叫「初見.唯愛」的婚慶公司承辦。兩人各花了1萬6800元(人民幣，下同，約2631美元)購買套餐， 其中攝影攝像則是5000元。

沒想到婚禮結束後，兩對新人收到照片卻傻眼，原來800張照片中，很多照片不是只框了半截身體，就是失焦模糊。小田丈夫說，「不是一般的失望，根本就沒有拍出我支付5000元的效果，不說你要把我們拍得多美，起碼不要黑乎乎的」。

小田生氣表示，有些照片甚至還是用手機快閃出來的「沒有什麼技術含量， 教我們擺動作拍的那些動作，還不如我們用相機拍的」，她想從中挑選20張照片留存都很艱難。

小田閨密的照片也拍得不理想，隨後小田閨密去婚慶公司理論一番，順利地退回了5000元。

據報導，小田曾想找婚慶公司的人卻找不到，只好求助《百姓關注》。事情鬧上媒體後，小田夫婦來到婚慶店，工作人員堅稱，「退款問題需要向負責人請示」。

事後，初見.唯愛負責人之一李小姐表示，「小田的朋友懷孕8個月，一直在那裡鬧，沒有辦法就把錢退給她」但李小姐提出補償方式，表示如果小田夫婦對照片要求高「我們也認了」，不過婚禮視頻沒有問題，「願意把照片費用2500元退給她」；對於這樣的處理方式，小吉也表示接受。

800張婚紗照竟然選不出20張，讓貴陽新婚夫婦非常失望。（取材自光明網）
800張婚紗照竟然選不出20張，讓貴陽新婚夫婦非常失望。（取材自光明網）
800張婚紗照竟然選不出20張，讓貴陽新婚夫婦非常失望。（取材自光明網）（取材自...
800張婚紗照竟然選不出20張，讓貴陽新婚夫婦非常失望。（取材自光明網）（取材自光明網）

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