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平常沒時間休息…「盼疫情越多越好」大連女師遭行拘

中國新聞組／北京18日電
大連一名28歲教師在微博發文「不希望大連疫情停止、希望越多越好」，引發公憤。（取材自微博）
大連一名28歲教師在微博發文「不希望大連疫情停止、希望越多越好」，引發公憤。（取材自微博）

大連疫情持續，當地一名28歲教師在微博發文「不希望大連疫情停止、希望越多越好」，引發公憤。當地警方17日晚表示，這名教師已被處以行政拘留處罰。此外，涉事幼兒園決定開除這名教師。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部辦公室近日發布通知，全市各幼兒園、小學、初中、普通高中學生暫緩入校，中小學啟動線上教學，幼兒園做好家長居家育兒和看護指導。

紅星新聞報導，網傳的截圖顯示，一名微博名為「黯然之後驀然」的網友發微博稱，「不希望大連疫情停止，希望能增加，越多越好，起碼到明年3月份，這是最開心的希望」。

這名網友自稱是老師，聲稱每天被各式各樣家長折磨，一點休息時間都沒有；現在學生只能在家上網課，她在微信朋友圈看到家長輔導作業到崩潰，自己特別開心。因此，她希望大連的疫情久一點。這名「教師」還稱，「做夢都祈禱大連疫情快點多，實驗小學30幾個孩子全都染上了」。

言論發布後，即在網上引起公憤。網友紛紛批評稱：「身為同行，以你為恥」、「無德難為人師」、「這是一顆多麼醜惡的心」等。

極目新聞指出，「默然之後驀然」的微博帳號17日下午已被注銷，網傳截圖顯示她生於1995年，頭像是一個年輕女子。

人民日報則指出，當地警方稱，涉案的宋姓28歲女教師對其在網上發布涉疫不當言論的違法行為供認不諱。目前，宋女因尋釁滋事被當局處以行政拘留處罰。此外，當地教育行政部門同步進行調查並依法依規處理，涉事幼兒園已經開除宋女。

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