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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

歌手曲婉婷母涉賄逾3億元 一審判無期徒刑

中國新聞組／北京18日電
張明杰（右）是知名女歌手曲婉婷（左）的母親。（取材自微博）
張明杰（右）是知名女歌手曲婉婷（左）的母親。（取材自微博）

知名歌手曲婉婷母親張明杰被控受賄、濫用職權，涉及金額逾3億元（人民幣，下同，約4706萬美元），2014年9月被捕羈押至今，曲婉婷多次出聲為母親喊冤；17日一審判決出爐，65歲的張明杰遭判無期徒刑，褫奪公權終身，並沒收個人全部財產。

據新華社報導，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院昨天對哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰受賄、濫用職權，同案被告人王紹玉受賄一案進行公開宣判。法院以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明杰有期徒刑十年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。以受賄罪判處王紹玉有期徒刑14年，並處罰金300萬元。對涉案違法所得及其孳息予以沒收、追繳。

據判決書指，張明杰2009年至2011年任哈爾濱市道里區政府副區長兼道里區改制領導小組組長期間，涉及徇私舞弊、濫用職權，致使徵地補償款被併購單位違規獲取、部分職工安置款被違規使用，造成公共財產損失共計2億3259萬餘元。

此外，張明杰在2011年11月至2012年7月期間，利用職務上的便利為並購單位謀取利益後，先以借款為名向該單位實際控制人索要500萬元，後夥同同案被告王紹玉向該實際控制人索要以哈爾濱市原種繁殖場土地參與的該單位50%股權，折合9317萬餘元。

據報導，曲婉婷成長於哈爾濱市及加拿大，因演唱「我的歌聲裡」而成名；2010年回到中國發展，在中國獲得「白金唱片」銷售認證。

張明杰（右）被判處無期徒刑。（取材自微博）
張明杰（右）被判處無期徒刑。（取材自微博）

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