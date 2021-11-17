微信號「葉檀財經」廣告違法 被罰16萬

葉檀旗下的微信公眾號「葉檀財經」涉違規廣告，被罰16萬人民幣。（取材自浙江新聞客戶端）

微信 公眾號「葉檀財經」帳號主體「上海葉檀金融信息服務工作 室」，近日因發布違法廣告被罰16萬元（人民幣，下同，約2.5萬美元）。

北京新浪網引述「e公司官微 」報導，上海市市場監督管理局微信公眾號「上海市場監管」15日發布「2021民生領域案件查辦『鐵拳』行動第六批典型案例」，其中包括「上海葉檀金融信息服務工作室發布違法廣告案」。

官方通報稱：2021年6月9日，靜安區市場監管局對上海葉檀金融信息服務工作室發布違法廣告的違法行為，依法作出責令停止發布廣告、責令廣告主在相應範圍內消除影響、罰款16萬元整的行政處罰。

通報稱，靜安區市場監管局於2021年5月14日對上海葉檀金融信息服務工作室開展調查，發現當事人分別於2020年11月1日至2021年4月8日期間在『葉檀財經』微信公眾號發布標題為「急！大漲8倍重大市場紅利機不可失！」等四篇文章。文章旨在宣傳葉檀財經城市合夥人項目，目的是招募葉檀財經在當地城市的代理分銷商，代理分銷葉檀的付費理財教育課程，獲得葉檀財經給予的高額傭金回報。

當事人廣告主要內容有：「蚌埠合伙人在2020年下半年，不到6個月創造50多萬的總業績，營收達到17萬」、「但可以告訴你我們某個合夥人的營收，他分發一個晚上的產品，六位數營收。坐在家中，動動手指，僅此而已」。廣告內容沒有對可能存在的風險進行提示，並存在暗示保證收益的內容。

通報指，當事人的上述行為，違反規定，依法對當事人作出行政處罰。

據報導，天眼查資料顯示，上海葉檀金融信息服務工作室成立於2014年12月，註冊資本1萬元，經營範圍包括投資諮詢、財務諮詢（不得從事代理記帳）、商務信息諮詢、企業營銷策劃等。上海葉檀金融信息服務工作室由葉軍百分比控股，其名下同時還有上海檀香文化諮詢有限公司等14家公司。

公開信息顯示，葉檀，女，1973年5月出生，復旦大學歷史系博士、知名財經評論家、財經專欄作家，專攻政治史與經濟史，曾著「大破局」、「股市真面目」、「拿什麼拯救中國 經濟」、「中國房地產戰爭」、「中國經濟站在了十字路口？」

與違規被罰文章相類似，該公眾號文章多取以「驚嘆式」的標題，並且此前還曾有多篇文章及博文曾引發爭議。

2016年以來，葉檀陸續在「葉檀財經」微信公眾號上以「我眼中最無前途的十個中國城市」、「十座言過其實的旅遊城市」為題，先後「點名」多座城市，其中不少論斷引發爭議，此後，多座城市隨後刊文予以反駁。