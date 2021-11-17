我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

工人「走錯門」 豪宅拆成毛胚房 50萬裝潢白花了

記者陳政錄╱綜合報導
彭女士裝潢好的新家被拆回毛胚屋。（取材自現代快報）
彭女士裝潢好的新家被拆回毛胚屋。（取材自現代快報）

辛苦買下豪宅，再斥鉅資裝潢，卻一夕變回「毛胚屋」，您會做何感想？如此離譜的事故就發生在江蘇省南京市，據現代快報報導，彭女士日前接到管理員電話，表示有人來主動承認，因為「不小心走錯門」，把她家的裝潢拆了，彭女士回家後看著一片狼藉的現場，簡直欲哭無淚。

報導指，彭女士的新屋坐落在江蘇南京市建鄴區所街附近，是一棟40多層樓高的高樓層住宅，今年9月底才交屋，而彭女士住家位於19樓，要價約人民幣750萬元（約117.4萬美元），交屋時還一併購買了50萬元（約7.82萬美元）左右的裝潢。

新居落成的興奮才持續一個多月，11月4日，彭女士接到社區管理員來電，表示有裝潢施工隊伍搞錯了，把他們家的地板拆掉一部分。由於尚未入住，據彭女士的丈夫表示，一開始他們還沒太在意，等6日到達現場，才發現事情嚴重性。

彭女士的丈夫說，「並不是只拆了一部分，而是地板和門套、門都給拆光了！」除了廚房、浴室，其他地方幾乎回到了毛胚屋狀態，部分牆面還寫上「拆」字記號，顯然是拆牆前的定位用途。

報導指，找到闖禍的裝潢施工隊工頭後，該蘇姓師傅表示，自己當時「昏了頭」，從原本要拆的39樓，錯跑到19樓，因為密碼輸入無誤，一開始「沒有感到任何異常」，直到拆牆的時候才驚覺，上次自己做的記號不見了，「我才想到，是不是走錯門了」。

管理員表示，裝潢隊伍進入社區，都要辦理許可證，只是沒想到會有人跑錯，且由於該樓內相同房型的入戶初始密碼都一樣，多數房子近期集中交屋後，為便於施工工人出入也沒有修改，造成憾事。

蘇姓師傅坦言，這件事讓他後悔莫及，已經好幾天沒有睡覺，現在只想把這件事處理好，譬如恢復原狀並補償一部分損失。

彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取材自現代快報）
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取材自現代快報）

上一則

迪奧宣傳照飄陰間風 被控醜化亞裔 中國女攝影師遭出征

下一則

牽制中國 日派潛艦首次與美在南海演練

延伸閱讀

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
貝佐斯砸7800萬在夏威夷買豪宅 占地1萬7000坪

貝佐斯砸7800萬在夏威夷買豪宅 占地1萬7000坪
「比佛利嬌妻」明星豪宅被劫 失財百萬 3匪作案全都錄

「比佛利嬌妻」明星豪宅被劫 失財百萬 3匪作案全都錄
世界晚報／劫匪搶「比佛利嬌妻」主演豪宅 視頻全記錄

世界晚報／劫匪搶「比佛利嬌妻」主演豪宅 視頻全記錄

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡