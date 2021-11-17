直播App主播秀私密部位 誘觀眾打賞、還會借錢

「半糖直播」App有上百個直播間，大部分主播是女性，直播內容包含艷舞、聊天等。（取材自南方都市報）

中國近年流行網路直播，但不少平台涉及內容太黃、太低俗等問題，主管當局祭出「淨網」行動，堅決打擊非法地下直播平台。不過，仍有漏網之魚出現，近日有民眾反映某款直播App 中，部分主播衣著性感暴露，甚至直接向觀眾展示私密部位。

新聞坊報導，廣東的李先生今年3月在某知名直播平台女主播的介紹下，下載了「半糖直播」App，「她說這個好玩，不會封號。」李先生說。

據報導，該平台直播間主要透過「鑽石」進行打賞，100元人民幣可兌換1000個鑽石，給女主播發1888個鑽石就能加微信 ，並會收到「露骨」的視頻。如果想和半糖直播App裡的女主播聊天互動，那需要累計打賞超過六位數。

李先生表示，他曾多次給該App充值，每次200元人民幣左右，並加過幾個女主播微信。李先生添加微信聊天後，有主播向他借錢，李先生二話不說就把錢轉給了對方。但沒想到，對方竟直接把他拉黑了，「電話不聽，微信不回」。據李先生透露，他一共出借了上萬元。

李先生說，「半糖直播」App在手機 應用商店無法搜到，需要透過私密鏈接下載，平台內存在大量色情直播和網絡賭博內容，且iOS系統在安裝時還會提示用戶，可透過下載額外的描述文件獲取用戶權限，以此繞開手機安全系統審核。該平台不需要註冊，更無須進行實名登記、用戶識別等身分驗證。

報導指出，在應用主介面，有上百個直播間，大部分主播是女性，直播內容包含艷舞、聊天等，部分主播衣著性感暴露，甚至直接向觀眾展示私密部位，以引導觀眾打賞，直播間內容尺度之大，令人咋舌。

除了色情內容外，這個平台還搞賭博，多個網絡賭博直播間專門設置了網絡賭博遊戲介面，用戶下注即可。

據報導，「半糖直播」App客服透露，該平台只招聘女主播，要求顏值高，且年齡不超過32歲。至於這樣的App不怕被抓嗎？客服回覆，「不會被監管抓住」。