我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅讓步？美又豁免太陽能模組關稅 可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

直播App主播秀私密部位 誘觀眾打賞、還會借錢

中國新聞組／北京17日電
「半糖直播」App有上百個直播間，大部分主播是女性，直播內容包含艷舞、聊天等。（取材自南方都市報）
「半糖直播」App有上百個直播間，大部分主播是女性，直播內容包含艷舞、聊天等。（取材自南方都市報）

中國近年流行網路直播，但不少平台涉及內容太黃、太低俗等問題，主管當局祭出「淨網」行動，堅決打擊非法地下直播平台。不過，仍有漏網之魚出現，近日有民眾反映某款直播App中，部分主播衣著性感暴露，甚至直接向觀眾展示私密部位。

新聞坊報導，廣東的李先生今年3月在某知名直播平台女主播的介紹下，下載了「半糖直播」App，「她說這個好玩，不會封號。」李先生說。

據報導，該平台直播間主要透過「鑽石」進行打賞，100元人民幣可兌換1000個鑽石，給女主播發1888個鑽石就能加微信，並會收到「露骨」的視頻。如果想和半糖直播App裡的女主播聊天互動，那需要累計打賞超過六位數。

李先生表示，他曾多次給該App充值，每次200元人民幣左右，並加過幾個女主播微信。李先生添加微信聊天後，有主播向他借錢，李先生二話不說就把錢轉給了對方。但沒想到，對方竟直接把他拉黑了，「電話不聽，微信不回」。據李先生透露，他一共出借了上萬元。

李先生說，「半糖直播」App在手機應用商店無法搜到，需要透過私密鏈接下載，平台內存在大量色情直播和網絡賭博內容，且iOS系統在安裝時還會提示用戶，可透過下載額外的描述文件獲取用戶權限，以此繞開手機安全系統審核。該平台不需要註冊，更無須進行實名登記、用戶識別等身分驗證。

報導指出，在應用主介面，有上百個直播間，大部分主播是女性，直播內容包含艷舞、聊天等，部分主播衣著性感暴露，甚至直接向觀眾展示私密部位，以引導觀眾打賞，直播間內容尺度之大，令人咋舌。

除了色情內容外，這個平台還搞賭博，多個網絡賭博直播間專門設置了網絡賭博遊戲介面，用戶下注即可。

據報導，「半糖直播」App客服透露，該平台只招聘女主播，要求顏值高，且年齡不超過32歲。至於這樣的App不怕被抓嗎？客服回覆，「不會被監管抓住」。

App 微信 手機

上一則

中國缺電危機暫告解除 多地已停止「有序用電」

延伸閱讀

中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

破產首富前妻嘆旅行好累「雙眼皮膠化了」 賣力拚直播

破產首富前妻嘆旅行好累「雙眼皮膠化了」 賣力拚直播
「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

風光背後…直擊中國帶貨主播求生日記

風光背後…直擊中國帶貨主播求生日記

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋
「順風婦產科」童星昔拍3級片沒人看 轉行意外致富

「順風婦產科」童星昔拍3級片沒人看 轉行意外致富