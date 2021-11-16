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彩票中千萬被冒領…西安男勝訴沒拿到彩金 還成失信人

中國新聞組／上海16日電
投注站老板發給姚先生的彩票及姚先生的轉帳截屏。（取材自上游新聞）
投注站老板發給姚先生的彩票及姚先生的轉帳截屏。（取材自上游新聞）

2019年，西安市一名姚先生透過微信向投注站老闆王某買彩票，彩票中獎1001萬元（人民幣，下同，約157萬美元），沒想到老闆說彩票不是他的。姚先生因此告上法院，日前終審宣判勝訴，確認彩票與彩金歸屬權，但他不但無法拿到彩票和獎金，還因此事被列入被執行人名單，成為了失信人。

來源：YouTube

上觀新聞報導，姚先生長期有購買彩票的習慣，與投注站老闆王某相熟。2019年7月，他在王某處購買彩票，因王某未按要求出票，於是多出了一張五注價值10元彩票。稍晚，姚先生向王某發送20元微信紅包，並注明「機選大樂透10」，王某將該彩票和一張機選五注彩票照片一並通過微信發送給姚先生。

結果，這張彩票中獎了，姚先生向王某索要彩票時，王某稱，因自己失誤將他人彩票錯發給姚先生。並因自己的錯誤向姚先生致歉，還簽署了一份價值15萬元（約2.3萬美元）的「賠償協議」。

同年9月，王某表哥高某領取了彩票獎金801萬元（約125萬美元）。姚先生得知後，氣得把王某、高某及陝西省體育彩票管理中心告上法庭。

控訴中1001萬大獎卻被人領走的姚先生。（取材自四海網）
控訴中1001萬大獎卻被人領走的姚先生。（取材自四海網）

審理期間，姚先生又另向法院起訴，希望法院判令他與王某此前達成的「賠償協議」無效，稱自己是在被蒙騙的情況下簽署了這份「賠償協議」。一、二審法院都認定，王與姚二人簽署的「賠償協議」無效。

王某及高某認為，對彩票的所有權如有爭議，法院作出確認，應當是在爭議彩票兌獎前作出，在彩票已經兌獎後，法院不能、法律也不允許作出訴爭彩票的歸屬判決。陝西省體育彩票管理中心則認為這場糾紛與自己無關，不用承擔任何責任。

至此，姚先生表示雖然他贏了這場彩票糾紛案的官司，但至今仍無法拿到彩票和獎金，反而惹上了麻煩。原因是此前法院判令王、姚二人簽訂的「賠償協議」無效，姚先生需退還王某曾支付的7萬多元賠償款，但姚先生認為，自己的千萬獎金都未拿到，自己為何要先給對方錢。今年10月8日，姚先生因此事被法院列入被執行人名單，成為了失信人。

10月28日，西安市中級人民法院終審判決，中獎彩票所有權歸姚先生。（取材自上游新...
10月28日，西安市中級人民法院終審判決，中獎彩票所有權歸姚先生。（取材自上游新聞）

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