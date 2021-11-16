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相約自殺？藍鯨遊戲？江蘇3女學生校園跳樓

中國新聞組／北京16日電
11月15日，江蘇省啟東市一小學發生3名女學生墜樓事件，原因不明。（視頻截圖）
11月15日，江蘇省啟東市一小學發生3名女學生墜樓事件，原因不明。（視頻截圖）

江蘇省啟東市一小學日前有三名小六女生從五樓墜樓，原因不明，有網友驚呼「難道是相約跳樓？」另有人爆料稱，3人疑似在玩藍鯨遊戲，該遊戲最後一個任務是自殺。目前三人已送往醫院救治，沒有生命危險。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「啟東公安要情」稱，在匯龍鎮實驗小學D樓前，有3名學生墜樓。經初步了解，系該校六年級吳某某（女，11歲）、陳某某（女，11歲）、張某某（女，11歲）從該校D樓墜落，現三人已送至人民醫院救治。相關調查工作進行中。

據了解，這三名學生目前生命體徵基本平穩。其中較危重的一個學生已經送往上海救治。她們所就讀的啟東實驗小學位於匯龍鎮，也稱為匯龍鎮實驗小學。

據網傳視頻顯示，三名女學生趴在地上，一名穿黑衣服的女子在查看學生的狀況。

對於三名學生集體墜樓，網友議論紛紛，「我看了視頻，三個小女孩躺在地上抽搐，很可怕」「太讓人震驚了，同時墜樓三個學生？希望早日調查清楚，給家長一個明白的交代」「不管怎麼說，都是孩子心理健康出了問題」。

據了解，「藍鯨」遊戲又稱為「藍鯨」死亡遊戲、「藍鯨」挑戰，是一個源自俄羅斯的社交網路遊戲，遊戲管理員宣稱「人生中最美好的東西都是以字母S開頭-semya（家庭）、Saturday（星期六）、sex（性）和suicide（自殺）」，並通過有計畫的誘導來操控「玩家」的心智。遊戲到後面時，「導師」會向參與者下達自殺命令。

11月15日，江蘇省啟東市一小學發生3名女學生墜樓事件，原因不明。（取材自微博）
11月15日，江蘇省啟東市一小學發生3名女學生墜樓事件，原因不明。（取材自微博）

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