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「年花男友20萬 與上百人有染」視頻造謠 女大生反擊

中國新聞組／北京16日電
小嘉在社交網站上發布的穿搭照片。（取材自紫牛新聞）
小嘉在社交網站上發布的穿搭照片。（取材自紫牛新聞）

北京一所大學讀大四的女生小嘉（化名），日前被陌生的博主將她的照片和毫無關聯的網路傳言拼湊在一起，做成短視頻在多個網路平台上發布，點讚量高達10多萬。很多不明真相的人看到造謠視頻後對她謾罵攻擊。這是她在半年內遭遇的第二次網路暴力。這次她決心拿起法律武器，維護自己的權益。

紫牛新聞報導，小嘉是個穿搭和戀愛博主，擁有數萬粉絲。日前一個名為「大眼看世界」的藍V短視頻博主在多個社交媒體平台上發布一個由四張圖片拼湊而成的「海王中的女霸王」短視頻，聲稱一名女生「戀愛一年花費男友20萬，並與上百位男生有染」。視頻張冠李戴，用的文字材料是所謂吉林長春的一個傳言，照片卻是小嘉在生活方式平台上發的美妝照。

據報導，這博主本來在某短視頻平台上大多數只有幾十個點讚，「海王中的女霸王」短視頻發布沒多久，點讚量迅速超過10萬。

今年5月，小嘉遭遇過一次嚴重的網路暴力，有人把她的照片和各種傳言編織在一起，發到網路上。很多人循踪追到她的社交帳號，瘋狂地跟貼和發私信謾罵。潮水般的網路攻擊讓她不知所措，幾乎要崩潰了，「不敢回學校上課，一直在學校附近躲了一個月，不敢上街。」躲了一些天後，她發了一個律師函，要求對方刪除帖子，沒進一步與造謠者交涉。

小嘉認識到，逃避不是解決問題的辦法，只會讓造謠者更加猖狂，所以她決心站出來保護自己。 小嘉次日錄製了一段澄清視頻，表示最近受到惡意造謠，小嘉說，文字信息寫的是長春的一名女生，而她是湖南人，在北京讀書。短視頻稱小嘉在花唄有欠款，但是她從來沒有開通過花唄。視頻中的其他信息也都是造謠。

小嘉說，個人信息被曝光，施暴者卻安然無恙，造謠的成本非常低。她呼籲大家看到某些新聞要保持警醒，不要去捕風捉影。事情已經發生兩天了，小嘉沒有得到任何道歉，她給這個博主發私信，懇求刪除這個視頻，沒有得到任何回應，還若無其事地發布新作品。

小嘉知道，法律訴訟需要很多程序，造謠視頻雖然僅僅有十幾秒，受害人維權可能得花費幾個月的時間。 「但是沒有什麼好害怕的，我現在唯一想做的事情就是趕緊把背後的人找出來，然後讓他受到懲罰。」

視頻把一個網路傳言和小嘉的照片拼湊在一起。（取材自紫牛新聞）
視頻把一個網路傳言和小嘉的照片拼湊在一起。（取材自紫牛新聞）
小嘉在社交網站上發布視頻進行澄清。（取材自紫牛新聞）
小嘉在社交網站上發布視頻進行澄清。（取材自紫牛新聞）

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