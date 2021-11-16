我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

網紅「腳踩烈士墓碑」比「手槍」狀拍照 判刑7個月

中國新聞組／北京16日電
曬出的合影顯示，一名旅遊博主站在解放軍烈士陳祥榕墓前，腳踩在墓碑邊上，並做出類似「開槍」的手勢，照片引發網友憤怒及斥責。（取材自微博）
曬出的合影顯示，一名旅遊博主站在解放軍烈士陳祥榕墓前，腳踩在墓碑邊上，並做出類似「開槍」的手勢，照片引發網友憤怒及斥責。（取材自微博）

一名旅遊博主此前在位於新疆的康西瓦烈士陵園的墓碑旁作出各種擺拍動作，又將照片發到網路上，引發眾怒。最新消息指，涉事旅遊博主一審宣判，獲刑七個月。

來源：YouTube

人民日報報導，近日遭新疆皮山縣人民檢察院提起公訴的李奇賢涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽案，經依法公開開庭審理，皮山縣人民法院15日作出一審判決，認定李奇賢犯侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，判處有期徒刑七個月，並責令其自判決生效之日起十日內通過媒體公開賠禮道歉，消除影響。

消息指，今年7月15日，李奇賢在新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮康西瓦烈士陵園內，先是踩踏刻有烈士陵園名稱的石碑底座，斜倚碑身擺拍後，又到陳祥榕烈士墓前，滿臉嬉笑腳踩墓碑底座，用手比作「手槍」狀對著烈士墓碑再次擺拍。

同日12時許，李奇賢將上述照片在微信朋友圈（有5000餘名微信好友）公開發布，經多名微信好友指出照片內容對英雄烈士不尊重後，遂刪除該內容。為獲取流量關注，同日李奇賢再次將照片發布至今日頭條個人帳號「小賢Jayson」，上述照片在網路上迅速傳播擴散。

人民日報就此事評論稱，「侮辱、詆譭英雄烈士，是對民族感情的傷害、是對法治底線的突破、是對核心價值觀的侵犯，豈能漠然置之？網路空間不是法外之地，利用網路侵害英雄烈士名譽、榮譽，社會危害性更大。無論『大V』『小V』，無論以何種方式，侮辱和誹謗英烈名譽、褻瀆英烈精神必定付出應有代價，非此不足以弘揚正氣、告慰英烈。」

微信 新疆 YouTube

上一則

經濟學人記者港簽被拒 趙立堅：港府有權決定

下一則

63歲市監總局副局長甘霖獲任命 掌國家反壟斷局

延伸閱讀

他過馬路被偷拍 秒變女網紅「曖昧對象」 妻氣炸鬧離婚

他過馬路被偷拍 秒變女網紅「曖昧對象」 妻氣炸鬧離婚
布魯克林高速公路上演追緝戰 男子持槍威脅被警擊斃

布魯克林高速公路上演追緝戰 男子持槍威脅被警擊斃
【分分鐘學園藝】網紅植物「小屁屁」的換盆和養護秘密

【分分鐘學園藝】網紅植物「小屁屁」的換盆和養護秘密
洛縣警方交通攔截 查出三把裝滿子彈的手槍

洛縣警方交通攔截 查出三把裝滿子彈的手槍

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」