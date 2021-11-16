我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

董事長王健林傳去世 萬達：謠言 已報警

中國新聞組／北京16日電
萬達官網闢謠稱，王健林(左二)15日主持召開萬達集團創新工作推進會。（取材自萬達官網）
萬達官網闢謠稱，王健林(左二)15日主持召開萬達集團創新工作推進會。（取材自萬達官網）

本報系聯合報報導，網上傳出中國萬達集團董事長王健林去世的消息，萬達回應表示，該消息屬謠言，王健林15日還在萬達主持集團創新工作推進會；公司並已報警處理。

據報導，萬達集團回應說：「是謠言，這種謠言太缺德了。今早老闆還在開會。」

15日凌晨，中國網路熱傳王健林過世。中國今日頭條博主「身擁大海2」稱，萬達集團董事長王健林先生，於2021年11月14日下午4時54分在北京病逝，享年67歲。

由於王健林是中國房地產業企業萬達的董事長，消息一出，引起眾多民眾熱轉。消息稱，中國股市和房地產市場可能為此產生波動。

萬達上午10時半左右在官方網頁上發布新聞稿，指王健林15日主持召開萬達集團創新工作推進會，落實「作品為王、創新無限」要求，做好集團作品創新、管理創新、經營模式創新工作，年底會評選集團創新大獎。

資料顯示，2002年，萬達開始涉足商業地產，2005年萬達進行二次機構改革，將商業、住宅兩大公司合為一家公司，即萬達商業地產股份有限公司，確立商業地產為萬達核心支柱產業。2012年，萬達併購全球第二大影院公司—美國AMC，這是中國民營企業在美國最大一起企業併購。同年底，萬達成立萬達文化產業集團，成為中國最大的文化企業。2017年，萬達被官方整頓。

另據網易房產原創報導，14日晚9時21分，今日頭條用戶「身擁大海2」捏造某知名商業人士去世消息。晚10時02分，頭條內容質量團隊發現並下架了該謠言。今日頭條管理員15日發布公告稱，微頭條用戶「身擁大海2」因捏造某知名商業人士去世消息，平台已對「身擁大海2」予以永久封禁處理。

中國 工作 美國

上一則

趙立堅曬羊肉串、大盤雞 獲封「新疆編外宣傳委員」

下一則

高鐵奶茶上線日售3000杯 網友卻吐槽這句話

延伸閱讀

中國網傳王健林去世 萬達闢謠：老闆今早還在開會

中國網傳王健林去世 萬達闢謠：老闆今早還在開會
主持人汪涵吐槽透明傘「太娘」 網為一把傘掀性別論戰

主持人汪涵吐槽透明傘「太娘」 網為一把傘掀性別論戰
字節跳動改設6事業部 今日頭條、西瓜視頻併入抖音

字節跳動改設6事業部 今日頭條、西瓜視頻併入抖音
孟美岐被指小三慣犯 美女博主再揭新罪

孟美岐被指小三慣犯 美女博主再揭新罪

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國