董事長王健林傳去世 萬達：謠言 已報警

萬達官網闢謠稱，王健林(左二)15日主持召開萬達集團創新工作推進會。（取材自萬達官網）

本報系聯合報報導，網上傳出中國 萬達集團董事長王健林去世的消息，萬達回應表示，該消息屬謠言，王健林15日還在萬達主持集團創新工作 推進會；公司並已報警處理。

據報導，萬達集團回應說：「是謠言，這種謠言太缺德了。今早老闆還在開會。」

15日凌晨，中國網路熱傳王健林過世。中國今日頭條博主「身擁大海2」稱，萬達集團董事長王健林先生，於2021年11月14日下午4時54分在北京病逝，享年67歲。

由於王健林是中國房地產業企業萬達的董事長，消息一出，引起眾多民眾熱轉。消息稱，中國股市和房地產市場可能為此產生波動。

萬達上午10時半左右在官方網頁上發布新聞稿，指王健林15日主持召開萬達集團創新工作推進會，落實「作品為王、創新無限」要求，做好集團作品創新、管理創新、經營模式創新工作，年底會評選集團創新大獎。

資料顯示，2002年，萬達開始涉足商業地產，2005年萬達進行二次機構改革，將商業、住宅兩大公司合為一家公司，即萬達商業地產股份有限公司，確立商業地產為萬達核心支柱產業。2012年，萬達併購全球第二大影院公司—美國 AMC，這是中國民營企業在美國最大一起企業併購。同年底，萬達成立萬達文化產業集團，成為中國最大的文化企業。2017年，萬達被官方整頓。

另據網易房產原創報導，14日晚9時21分，今日頭條用戶「身擁大海2」捏造某知名商業人士去世消息。晚10時02分，頭條內容質量團隊發現並下架了該謠言。今日頭條管理員15日發布公告稱，微頭條用戶「身擁大海2」因捏造某知名商業人士去世消息，平台已對「身擁大海2」予以永久封禁處理。