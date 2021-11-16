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袁隆平安葬／「等不回袁老」 理髮小店未再開門

中國新聞組／北京16日電
中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。圖為民眾向袁隆平院士墓地鞠躬。(中新社)
中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。圖為民眾向袁隆平院士墓地鞠躬。(中新社)

中國工程院院士袁隆平追思會暨靈骨安放儀式15日在湖南長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。為袁隆平理了18年髮的曹小平說，她得知消息比較晚，因為來不及做核酸檢測，並沒有去到現場。

來源：YouTube

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，曹小平說：「我自己心裡也一直掛念這個事情，袁老逝世也有這麼久了，他今天安葬，我在心裡一直懷念他。」

曹小平的理髮店在袁隆平生前工作的湖南雜交水稻研究中心旁邊，離袁隆平住所只須步行兩、三分鐘。自從2003年這間不到10平方米的街邊小店開門營業，曹小平為袁隆平理了18年髮。「老店本來是給袁老做專用理髮室的，可再也等不回來了。從3月份開始，老店也一直處於關閉狀態，未再開門。」

9月7日是袁老的生忌，曹小平發了一條朋友圈，記錄了2020年夏天袁老在理髮店裡的片段，視頻中，袁老在生日前一天去店裡理髮，曹小平和他合影，選擇站位時袁老開玩笑說：「要男左女右勒！」

曹小平在朋友圈寫道：「命運早已把我們緊緊聯繫到了一起，不是親人勝似親人，在我的心裡早已把袁老當自己的老父親一樣了。」

與老店相隔不遠處，是曹小平的理髮分店，同樣處於幽靜的小巷子。曹小平說：「生意還是老樣子，一般就是一些老顧客光臨。」

中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。圖為家屬為安葬...
中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。圖為家屬為安葬地添土。(中新社)

袁隆平 YouTube 檢測 中國

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