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逝世6個月 袁隆平安葬長沙 「人像種子 要粒好種子」

中國新聞組／北京16日電
中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。(中通社)
中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。(中通社)

中國工程院院士、「雜交水稻之父」袁隆平追思會暨靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。袁老遺像背後的墓碑上，鐫刻著他的名言：「人就像種子，要做一粒好種子」。

來源：YouTube

新京報報導，今年5月22日，袁隆平在湖南長沙逝世。對於這位「共和國勛章」獲得者為何時隔近六個月後下葬？袁隆平的助手楊先生表示，因袁院士去世後社會國家對他的安葬地都很重視，長沙、江西的家鄉等希望袁院士能夠歸葬到他們那裡，經過多方面考察後，最終確認安葬在長沙。

香港文匯報報導，這位一生研究水稻、根植於泥土的老人，長眠在他深愛的土地上。如水稻般金燦燦的墓蓋上，放著一碗稻榖、一碗米飯，這是一位名叫胡雙輝的農民企業家送來的。「稻榖和大米是袁老的最愛，我用農民的方式送別他。」胡雙輝說。

墓蓋上，放著一碗稻榖、一碗米飯。(取材自中新網)
墓蓋上，放著一碗稻榖、一碗米飯。(取材自中新網)

當日，在唐人萬壽園陵墓，掛著數十條紀念袁隆平的橫幅，一塊寫有「追憶千里稻香，致敬不朽豐碑」的大型牌匾十分醒目。自發前來送別的民眾佩戴的特製口罩上，印著袁隆平生前愛說的一句話：「人就像種子，要做一粒好種子。」

袁老的安葬儀式上，現場鋪的地毯，顏色宛如稻田，道路旁的欄桿上也裝飾了水稻。袁隆平生前喜歡的「我和我的祖國」這首歌被循環播放。禮儀隊手捧袁隆平遺像、靈牌和花籃，緩慢走向墓地。隊伍後跟著三台被鮮花覆蓋的靈車。第一台靈車上放著袁隆平院士的骨灰盒，上面覆蓋著國旗，家屬陪在他身邊。

新京報報導，出席儀式的有中國工程院院士以及袁老家人和生前的同事、學生等人。袁老大兒子袁定安懷抱父親遺像，小兒子袁定陽手捧骨灰盒緩緩步入儀式現場。大家都是十分悲痛，不時聽見哭泣的聲音。

袁老離去後，悼念鮮花裝滿32輛卡車，論文手稿被公布，生前遺物被捐出，各界對他的追思和緬懷從未停步。

袁老生前有兩個夢「禾下乘涼夢」和「雜交水稻覆蓋全球夢」。如今，小兒子袁定陽和眾多學生繼承遺志，在培育「耐熱超級稻」、「耐鹽鹼水稻」，頻頻傳來測產捷訊，雜交水稻事業有望圓「夢」。

文匯報報導，袁老雖走了，但他牽掛的雜交水稻事業仍在向前。目前新育成的第三代雜交稻全年畝產達到1530.76公斤，耐鹽鹼雜交稻示範也取得階段性進展。雜交水稻現已在印度、美國、巴西等多個國家大面積種植。微博上，網友們「列隊」留言，表達對袁老的敬意：「每一縷升起的炊煙，都是來自人間的懷念」「送別袁爺爺，永遠記得您，珍惜每一粒糧食。」

中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。(中新社)
中國工程院院士袁隆平靈骨安放儀式15日在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行。(中新社)

袁隆平 中國 美國

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