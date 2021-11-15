為繼父冥婚 陝西男挖30年墳盜屍骨

疑犯指認犯罪現場。（取材自綏德縣公安通報）

陝西李姓男子為讓其母親逝世後能與自己親生父親合葬在一起，竟糾眾盜取墓中屍骨為繼父配冥婚。

香港01報導，榆林綏德縣公安 通報指出，當地公安局日前接獲棗林坪鎮一名男子報案，稱其前妻30多年前病逝埋葬附近山上，最近發現墳墓被人挖開，墓中屍骨被盜。當地警方接報後，透過調取監視器記錄、走訪排查，迅速鎖定李男等四名嫌犯，找回了被盜的屍骨。李男承認偷盜屍骨為繼父配冥婚，其他三嫌對犯罪事實也供認不諱。

據報導，冥婚在中國 的歷史相當久遠，又稱為「鬼婚」、「陰婚」或「配陰婚」等，根據冥婚對象，還可以細分為死者之間的婚配、死者與生者之間的婚姻兩種。自殷商時期至今一直存在，已有數千年的歷史。其中最著名的故事是曹操感傷幼子曹沖之死，向甄氏亡女提親。

疑犯李男偷盜屍骨為繼父配冥婚。（視頻截圖）

據了解，古代男女訂婚後卻沒有正式拜堂就離世，民間老人認為他們的鬼魂會到家宅鬧騰，令家族成員不能安生，於是就要為他們舉行冥婚，免得出現孤墳，影響家宅繁榮。

媒體報導，「冥婚」至今仍留存於中國陝西周遭地區，不僅造就屍體買賣盛行，衍生盜竊屍體等不法行為，甚至出現故意殺人取屍的歪風；過去2年，與陝西鄰近的河南 也傳出多起女屍離奇失蹤案件，當地村民不堪其擾，只能在親友墳墓旁以加裝監視器等方式防盜。