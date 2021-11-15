捅死奔馳車主 廣州保安叫囂：有輛車了不起嗎？

網傳視頻顯示，一名女子抱著一名躺在地上的男子與一名身穿保安制服的男子（最後排左）對峙，旁邊有其他保安正在拉開兩人距離。（視頻截圖）

廣州市天河區天環廣場停車場出入口，一輛奔馳車疑似進入停車場時速度過快，引發保安不滿而猛拍車窗玻璃，車主下車理論時被保安捅傷致死，保安行凶後還叫囂：「有輛車了不起嗎？」

楚天都市報導，網傳視頻顯示，天環廣場停車場入口處停著一輛奔馳車，一名女子抱著一名躺在地上的男子與一名身穿保安制服的男子對峙，旁邊有其他保安正在拉開兩人。保安指著女子說：「有輛車了不起嗎？」女子說：「你幹嘛拿刀啊！」保安又說：「你要撞我我肯定要拍啊！」女子喊道：「我哪裡撞你！」有網友稱，事件起因是因車輛進入停車場速度過快，保安不滿，猛拍車窗玻璃，男子下車理論時被捅，女子隨後下車抱住男子與保安對峙。

事發現場。（取材自南方都市報）

廣州天河公安 通報指出，11月13日19時許，天河路一停車場出入口發生因停車場管理糾紛而引發的故意傷害案件，39歲劉姓傷者經搶救無效死亡，39歲的犯罪嫌疑人華姓男子已經被警方控制，案件正在進一步偵辦中。

天環廣場則於14日發布公告，表示商場對該故意傷害事件感到震驚和痛心，該案件正在偵辦中，詳細情況以公安機關公布為準。商場對遇害者家屬表示最誠摯的問候，並將盡快與之協商提供幫助及後續事宜的處理。同時，商場嚴厲譴責暴力行為，將配合警方進一步規範安保工作 。