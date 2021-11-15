主持人汪涵吐槽透明傘「太娘」 網為一把傘掀性別論戰

汪涵（左）在湖南衛視綜藝《雲上的小店》最新一期節目中稱出門不願打透明傘，並且吐槽這種傘「太娘了」。（取材自觀察者網）

「我有時候寧願淋雨都不願意打這種傘（透明傘），就是太娘了。」向來以寬厚儒雅有涵養著稱的湖南衛視著名主持人汪涵，近日卻因在湖南衛視綜藝《雲上的小店》最新一期節目中，這句吐槽的話翻車了。許多網友認為汪涵此言不尊重女性，十分不妥。也有網友表示，「一把傘而已，男生不想像女生，都不可以了嗎？」

觀察者網報導，在這檔名為《雲上的小店》的綜藝節目中，汪涵、楊迪和沈夢辰三位嘉賓來到湖南瀏陽市湘贛邊界羅霄山山脈深處的小河鄉，共同接手經營一家多功能便民小店，為村民們提供柴米油鹽醬醋茶等各色生活物資，滿足村民的日常需求。節目以「便利店」的形式深入村民日常生活，展現社會主義新農村新風貌。

據報導，在《雲上的小店》最新一期節目中，嘉賓汪涵和楊迪出門給村民吉阿婆送快遞，正值天氣陰雨，但汪涵本人卻不願打傘。「我特別不喜歡這個傘，我有時候寧願淋雨，都不願打這種傘。」汪涵拿起手中的透明雨傘吐槽道，「就是太娘了。」

節目後期此時還給配上了「陽剛之氣」的花字特效；在之後的鏡頭中，汪涵也沒有撐起透明傘，只是把它收在手中。

一句不願打傘的吐槽，卻引發了網路爭議。一位博主將這段視頻發布到微博 上後，迅速引起關注，超10萬人點讚，近9000轉發。報導指出，許多網友紛紛表示「無語」，認為汪涵此言十分不妥。還有人則表示汪涵吐槽「太娘了」，不尊重女性。

但也有網友站出來替汪涵說話：「他只是自己不打傘，男生不想像女生都不可以了嗎？」還有人吐槽道：「一把傘而已，啥也能性別對立起來。」