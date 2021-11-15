拜習會前 逃美20年、中最大銀行貪污犯許國俊遣返

號稱中國史上最大銀行貪污案的三名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（取材自中央紀委國家監委網站）

就在中美兩國領導人習近平、拜登16日舉行線上峰會前夕，中央紀委國家監委網站14日晚上披露，潛逃美國 20年的原中國 銀行開平支行行長許國俊，14日被「強制遣返 」回中國。

自由亞洲電台報導，中紀委14日的公告同時刊登兩張照片，在中國邊檢口岸前，許國俊戴上手銬，身旁有兩名穿上防護衣，胸前印有「警察」字樣的人員看守。中紀委的公告沒有提及在這次追逃追贓過程中美方的角色，只表示經有關部門和廣東省監察機關努力，外逃20年的許國俊，被強制遣返回國。

許國俊是號稱中共建政後最大銀行貪污案的三名主犯之一。中央社報導，中銀開平支行案在2001年10月爆發，三名中銀的前後行長（許超凡、余振東和許國俊）涉嫌勾結貪污、挪用中國銀行資金約4.85億美元。余振東、許超凡分別在2004年、2018年被遣返中國。

2003年9月，許超凡在美落網。由於他們的行為觸犯了美國法律，美國要對他們起訴並判刑。2004年4月16日，余振東自願回國受審，並被判處有期徒刑12年，目前他已經服完刑出獄。許超凡和許國俊則拒絕遣返，選擇在美國受審。2009年5月，美國拉斯維加斯聯邦法院一審判決許超凡入獄25年，許國俊入獄22年。

2006年3月31日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項罪名判處余振東有期徒刑12年，並處沒收個人財產人民幣100萬元；追繳涉案款物及違法所得，退賠受害單位和上繳國庫。

2021年10月13日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項罪名判處許超凡有期徒刑13年，並處罰金人民幣200萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。

自由亞洲電台報導，許超凡是2018年7月自願被遣返回中國。而許國俊，中紀委的用字是被「強制遣返」中國，自願與強制有不同，惟中方的公告沒有提及美方的角色。許國俊被判入獄22年，至今在美國服刑13年不到。

中紀委網站說，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負隅頑抗。辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款人民幣20多億元，其歸案標誌著開平支行案追逃追贓工作歷經20年取得重大成果。