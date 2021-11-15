大連上百頭病豬被丟空地深坑 曾有豬往外爬

11月12日早上7時多，上百頭豬聚集在深坑裡。（取材自新京報）

網友日前爆料，遼寧省大連市甘井子區一空地深坑內驚現上百頭豬，其中一部分已經死亡，另一部分出現黑斑。 目前該處深坑已被填平，上有石灰覆蓋。據了解，深坑北側不到500米處有一座水庫。

新京報報導，甘井子區農業農村局13日發布通報稱，針對相關舉報，經動物疫病專家現場研判，初步判定為豬流行性腹瀉，排除重大動物疫病嫌疑，並於事發當日對該批疑似病死動物進行無害化處理，對該填埋區域進行全面消殺。

據報導，11日下午4時多，事發地附近小區居民張先生帶著外孫到小山處散步，「隔著很遠就聽見一群豬在不停地叫」。張先生循聲前往查看，發現深坑內有上百頭豬，一部分已經死亡。次日清晨，張先生再次前往事發地，「風吹過來，臭味特別大」。

11月13日7時多，深坑已被掩埋，地面被撒上石灰。（取材自新京報）

12日上午10時多，張先生接到電話，得知有人已經報警，但因為找不到確切位置，需要張先生帶路。張先生與警方前往事發地時，發現有一輛推土機正在深坑旁挖土，試圖掩埋坑內的豬。在張先生提供的視頻裡，幾頭豬正順著堆填進去的土方向上爬。

「警方看到後，讓推土機停工，司機就下來打電話。」張先生表示，不久，他看到附近豬場老闆和員工趕到現場。同日下午4時左右，張先生再次前往事發地，發現深坑周圍已拉起警戒線，有不少人把守、處理。

13日上午7時多，張先生隨另一小區居民王女士再次前往事發地，王女士表示：「大坑已經被填埋上了，上面撒了層石灰，我們到的時候，一層烏鴉站在上面，人來了它們就散了。」

13日中午，張先生表示，半個月前，他就已經發現此地挖有深坑，「大概3米深，直徑約5米，跟現在一樣大、一樣深」，當時坑內已有十幾頭活著的小豬。「我以為是誰家怕豬跑了，圈在這的，也沒多想。」

據張先生表示，事發地位於甘井子區翠蝶街西側一座小山上，與小區直線距離不到500米，且深坑北側不到500米處即為牧城驛水庫。