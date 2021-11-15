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說好的「一生只送一人」？ DR鑽戒被爆盜用身分也能買

中國新聞組／北京15日電
打出「男士一生只能訂製一枚」的核心營銷的DR鑽戒，被爆冒用身分也能買。（取材自中新經緯）
打出「男士一生只能訂製一枚」的核心營銷的DR鑽戒，被爆冒用身分也能買。（取材自中新經緯）

主打「一生只送一人」賣點的DR鑽戒，近日傳出疑粉絲盜用流量藝人身分證號購買鑽戒，以及相關信息被「內部人士」洩露的事件，將DR鑽戒推上了熱搜。該品牌因此陷入了對個人信息保護不利的質疑。對此，DR方面尚無明確回應，僅稱「其產品一經購買，紀錄終身不可更改和消除」。

北京青年報報導，很多網友曾經在各種社交媒體上看到DR鑽戒的營銷，其主打的男士「一生只能送一枚」的理念，為廣大網友所熟悉。日前，有自稱DR內部員工的網友在網上爆料稱，其通過DR官方查詢渠道查到多位流量藝人已經購買過DR鑽戒。

爆料引發粉絲群體的跟進「考證」，發現疑似有12位藝人有過購買DR戒指紀錄，這其中包括夏之光、宋威龍、黃俊捷、焉栩嘉、任世豪、周奇等男偶像，還有一名女星陸柯燃。

多名藝人隨後發聲，稱其從來沒有購買過相關品牌的戒指。其中，焉栩嘉方面表示，自查發現官網身分證綁定的手機號，並非焉栩嘉所有。

王某霏道歉聲明。（視頻截圖）
王某霏道歉聲明。（視頻截圖）

隨後，一位自稱用焉栩嘉身分證號買DR產品的當事人王某，在微博發布道歉聲明稱，2018年看到黃牛發的明星身分證號順手保存了，隨後嘗試用明星身分證號買戒指，試圖諮詢客服取消時卻被告知無法修改。

據報導，DR官網信息顯示，首次購買產品時會要求購買者提供所在國家或地區的身分ID信息，該信息與DR求婚鑽戒產品綁定，加密留存在官網數據庫中，僅接受通過官網驗證查詢並且終生不得修改。 

DR求婚鑽戒要求購買產品時，簽署「真愛協議」自願提交產品受贈方姓名與相關信息，以明確說明購買者將DR求婚鑽戒產品贈予誰，此信息接受官網驗證查詢。以上信息均終生不可刪除和修改。

網友發現在購買中僅需提供男士身分證號碼即可，甚至不需要出示身分證原件。部分網友表示，DR鑽戒所謂的「一生只送一人」難道是隨便輸入一個身分證號、不需要原件和本人驗證就可購買並登入系統了？這不僅成了一個噱頭，也讓所謂的「真愛協議」，也成了一紙空文。

話題衝上熱搜之後，DR鑽戒在官微發布了一份聲明，重點強調「一經購買，紀錄終身不可更改和刪除」，並表示，花錢即可解除綁定的說法不實。但對於如何審查、核實和保護用戶身分信息的問題，這份聲明隻字未提。

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