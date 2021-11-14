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中央公園性侵案嫌犯落網 2月曾在邁阿密性犯罪被捕

江西飼主被集中隔離 家中柯基犬遭防疫人員活活打死

中國新聞組／北京14日電
監控拍下兩名身穿防護服的人員撬門入內帶走小狗，之後更持鐵棍敲打掙脫繩子的小狗頭部。（視頻截圖）
監控拍下兩名身穿防護服的人員撬門入內帶走小狗，之後更持鐵棍敲打掙脫繩子的小狗頭部。（視頻截圖）

江西上饒市一名網友發文表示，防疫人員在他於旅館隔離期間進入他家消毒，卻持棍棒毆打並殺害家中飼養的柯基寵物犬。事後行凶的工作人員遭調職並向飼主道歉，而小狗已被「無害化處置」。

中央社報導，當地信州區鐵三社區金鳳花園8日被劃定為中風險地區，實行封閉管理措施，要求「區域封閉、足不出戶、服務上門」原則，醫務人員需每日上門進行核酸檢測，每天兩次消毒殺菌。

一名網友12日在網上發文表示，當天他接到通知去旅館隔離，但不被允許攜帶寵物，他反覆確認工作人員只會負責消毒工作，不會帶走或處理小狗，就將小狗拴好離開家中。

但監視器畫面顯示，當天下午兩名身穿防護服的人員撬門入內，還要帶走小狗，之後更持鐵棍敲打掙脫繩子的小狗頭部，事後工作人員僅對他表示「處理完了要把狗帶走」，也沒有詳細告訴他小狗情況。

江西上饒市一名網友發文表示，防疫人員在他於旅館隔離期間進入他家消毒，卻持棍棒毆打...
江西上饒市一名網友發文表示，防疫人員在他於旅館隔離期間進入他家消毒，卻持棍棒毆打並殺害家中飼養的小狗。（取材自微博）

此事引發爭議，當地疫情應急指揮部11月13日發布通報表示，當防疫人員上門消殺時，因為事主家門有鎖，在警方的見證下，防疫人員強行開門消殺。但現場工作人員在未與屋主進行充分溝通的情況下，「將寵物狗進行了無害化處置」。

該通報聲稱，目前西市街道辦已對相關人員進行批評教育，調離相應崗位，並責令向當事人誠懇道歉，已取得飼主諒解，同時，飼主對疫情期間的防控措施表示理解。

江西上饒市一名網友發文表示，防疫人員在他於旅館隔離期間進入他家消毒，卻持棍棒毆打...
江西上饒市一名網友發文表示，防疫人員在他於旅館隔離期間進入他家消毒，卻持棍棒毆打並殺害家中飼養的小狗。（取材自微博）

不過，飼主的微博在14日仍持續發文，先是貼出「無害化處置」的通報與說明，認為小狗已經遭到火化或是掩埋，之後又上傳家中寵物監控的完整影片，已經獲得4.6萬人點讚、近萬則留言轉發；飼主在留言中表示，兩名動手的防疫人員是被長官要求，「聽得出來他們也很震驚」。

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