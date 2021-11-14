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飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡

中國新聞組／北京14日電
消防員陳建軍抓住欲輕生女子腿部位置，女子突然跳樓，陳建軍與女子一同墜樓，即使在墜落時的最後一刻，陳建軍也緊抓著女子。（視頻截圖）
消防員陳建軍抓住欲輕生女子腿部位置，女子突然跳樓，陳建軍與女子一同墜樓，即使在墜落時的最後一刻，陳建軍也緊抓著女子。（視頻截圖）

安徽省亳州市蒙城縣12日上午驚傳女子輕生事件，前往救援的消防員到達後不久，該女子突然一躍而下，消防員陳建軍撲上前抓住她的腿部而被一併拖下墜樓，女子送醫不治，陳建軍殉職。據現場視頻顯示，即使在墜落時，陳建軍也未曾鬆開抓著她的手。

來源：YouTube

極目新聞報導，目擊者表示，輕生的女子年約50歲，12日一早就上了樓頂，在上面待了幾個小時，樓頂當時有不少工人在幹活，大家以為她也是幹活的工人，「消防和警方趕到現場與該名女子在樓頂僵持了個把小時，在此過程中這名女子全程都沒有回話。」

因救人而殉職的消防員陳建軍。（取材自環球時報）
因救人而殉職的消防員陳建軍。（取材自環球時報）

目擊者表示，救援現場鋪了安全氣墊，消防員身上也繋了有固定的安全繩，但因為該女子不停地在樓頂跑動，後來往沒有救生氣墊的方向跑，安全氣墊來不及鋪到位。兩人雙雙墜地時，救生氣墊就在旁邊。「救人的消防員年紀20多歲，從樓頂墜落時面部著地，傷勢很重。」該目擊者惋惜地說。

綜合媒體報導，陳建軍1997年7月出生，2014年9月入伍，殉職時年僅24歲，不少網友聞訊向陳建軍致敬。

陳建軍生前是亳州市消防救援支隊，蒙城縣大隊齊山路消防救援站戰鬥員，參加各類滅火救援1300餘次，疏散營救群眾百餘人。亳州市人民政府、亳州市消防救援支隊表示，目前安徽省消防救援總隊工作組已赴當地，為陳建軍申報烈士、慰問其家屬工作正在進行。共青團安徽省委、安徽省青聯13日決定追授陳建軍「安徽青年五四獎章」。

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