濫用職權支持虛擬幣「挖礦」 江西又一虎雙開

江西前政協副主席肖毅。(取材自長安街知事)

中共 中央紀委國家監委昨天通報，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅被「雙開」，理由是肖毅濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣 「挖礦」活動。肖毅是是中國 今年來被查的第八位省部级「老虎」。據報導，肖毅與已被判無期徒刑的前江西省委書記蘇榮，以及2020年的史文清案也有關聯。

中紀委有關肖毅的通報中，出現許多首次出現的罕見之處。自由亞洲電台報導，除點名肖毅濫用職權支持企業從事虛擬貨幣「挖礦」活動，不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞外，還公布他的其他罪名，包括違規舉債；違規收受禮品禮金；違規從事營利活動；搞權色、錢色交易；干預、插手司法活動；與不法私營企業主沆瀣一氣、以權謀私；利用職務便利在職務晉升、工程承攬、項目開發等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委在通報中稱，肖毅嚴重違反紀律，並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，性質嚴重，影響惡劣，決定開除黨籍及公職；收繳違紀違法所得，並移送檢察機關依法審查起訴。而肖毅也是中共十九大之後，江西省被查的「第三虎」。之前江西省原副省長李貽煌，江西省人大常委會原黨組成員、副主任史文清先後被查。

長安街知事報導，肖毅出生於1962年5月，江西贛州人，一直在江西工作，曾任上猶縣副縣長、縣委常委、江西省政府副秘書長等職。2015年4月任撫州市委書記，2018年1月當選江西省政協副主席，繼續兼任撫州市委書記，直到2021年3月卸任該職務。今（2021）年5月10日，中央紀委國家監委發布消息，肖毅接受紀律審查和監察調查。

另中國國家和發展改革委員會昨天在微信公眾號發布新聞稿指出，國家發改委要求各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

中央社報導，中國今年擴大整頓比特幣挖礦行動。中國是加密貨幣「挖礦」的重鎮，全球約有7成的比特幣「挖礦」在中國進行。