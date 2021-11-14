內蒙通遼1樓遭雪埋 汽車被消失 車主集體「開盲盒」

清理積雪、晾曬玉米、餵養牲畜…連日暴雪之後，內蒙古自治區通遼市庫倫旗農牧民積極展開生產自救工作，開始清理家中積雪。(新華社)

東北地區近期遭遇強大暴雨，黑龍江、吉林、遼寧及內蒙古局部地區的積雪達到30至60公分，其中內蒙古通遼市的特大暴雪，更打破當地自1951年以來的紀錄，積雪最高超過60公分，迄今已有4.6萬人受災。網路影片顯示，許多民宅一樓遭雪掩埋，大門被封死，汽車 被消失。天氣漸漸放晴，目前草料需求量大，但價格有所上漲，這個冬天對牧民來說，有些難熬。

綜合媒體報導，11月5日以來，內蒙古通遼市遭遇當地有氣象紀錄以來最強的暴風雪 天氣，並且在7日、8日連續兩日出現特大暴雪，降雪 持續約46小時，最大降雪量達到102.9毫米，是1951年有氣象紀錄以來出現的最大暴風雪。

通遼市常務副市長張鴻福指出，此次暴風雪致使當地1萬6013座棚舍受損、倒塌，4963頭（隻）大小牲畜死亡，31.1萬畝糧食作物被雪覆蓋，174家工業企業廠房庫房受損，部分企業停產、專案建設停工，原料和產品運輸受到較大影響。

「通遼的雪究竟有多大」的話題上了微博熱搜。網友拍攝的影片顯示，皚皚白雪覆蓋了社區的汽車，大雪過後，車主集體「開盲盒」；家住三樓的居民拍攝的對面樓棟，一樓已經被大雪完全掩埋；許多居民家門被雪堵住無法打開。

天空放晴，牧民的生活也在慢慢恢復，通遼後旗一位從事草料生意的李先生說，「今年的雪來的猝不及防，連田裡的莊稼都沒收完，更別說收草料了。 雪把莊稼蓋住了，機器也進不去田裡。」李先生說，往年一袋草料45斤左右，他提供給客戶大約是16至18元，今年少說也得20元，甚至有人賣到了25元。