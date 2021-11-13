我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

為陪女兒放棄高薪 五星主廚去幼兒園掌杓 4點就得起床

中國新聞組╱北京13日電
陳鵬跳槽到了一家幼兒園，原因只有一個：多一點時間陪女兒。（取材自極目新聞）
陳鵬跳槽到了一家幼兒園，原因只有一個：多一點時間陪女兒。（取材自極目新聞）

「每天下午的點心特別好吃，你在外面都買不到。」因為孩子的一句話，家長到幼兒園諮詢餅乾的做法，卻意外發現，武漢市武昌區珞珈山幼兒園裡竟隱藏著一名五星級酒店大廚；他放棄高薪，只為多點時間陪女兒。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，幼兒園五星級主廚名叫陳鵬學，今年37歲，他的履歷很精采：中餐主廚、西餐領班、五星級酒店廚師長，早在五、六年前就已月薪過萬。「我心裡一直有個遺憾，就是陪女兒的時間太少了。」陳鵬說，這些年他幾乎沒在生日當天給孩子好好慶祝過。

報導指出，陳鵬的老婆在電信行業做客服工作，經常上晚班，兩人總是託街坊鄰居接女兒可樂放學，晚上忙完再來領孩子。「可樂5歲那年的法國國慶日，我所在的酒店要招待一批外賓，回到家都快12點了，女兒已在鄰居家睡著了。」陳鵬說，看著沉睡的女兒，意識到一旦錯過女兒的成長，有些遺憾再難彌補回來。

於是，今年8月，為了多點時間陪即將上小學二年級的女兒，在熟人的介紹下，陳鵬到武昌區新開的珞珈山幼兒園應聘廚師。報導稱，五星級酒店的大廚，到幼兒園做個廚師，陳鵬說，其實並沒有想像中那麼容易。

首先，在幼兒園準備膳食，要依據專門的標準來準備，菜品的要求更加嚴格，烹飪時要拿捏火候，以免營養流失。幼兒園的麵點要求現發現做，全園84個小朋友算上教職工，超過百人，如果早餐是麵點，陳鵬清晨4點就要到幼兒園才來得及。

雖然陳鵬現在的薪資大不如前，但有了寒暑假、週末雙休，再加上幼兒園不用準備晚餐，他能提前下班接女兒放學。「我每天都能守在學校門口接女兒回家，孩子也超級興奮，總是第一個衝出校門，奔向我懷裡。」陳鵬說。

陳鵬準備的午餐。（取材自極目新聞）
陳鵬準備的午餐。（取材自極目新聞）

武漢 工作 YouTube

上一則

加拿大鵝口罩賣1000元 網酸抽智商稅

下一則

女主播跨境賣衣 英文語速起飛 靠肢體笑容征服洋人買家

延伸閱讀

一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉

一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉
史丹福大學 擬擴招25%大學部學生

史丹福大學 擬擴招25%大學部學生
史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生

史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生
男子攜槍徘徊 聖瑪利諾2校一度關閉校園

男子攜槍徘徊 聖瑪利諾2校一度關閉校園

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉