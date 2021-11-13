為陪女兒放棄高薪 五星主廚去幼兒園掌杓 4點就得起床

陳鵬跳槽到了一家幼兒園，原因只有一個：多一點時間陪女兒。（取材自極目新聞）

「每天下午的點心特別好吃，你在外面都買不到。」因為孩子的一句話，家長到幼兒園諮詢餅乾的做法，卻意外發現，武漢 市武昌區珞珈山幼兒園裡竟隱藏著一名五星級酒店大廚；他放棄高薪，只為多點時間陪女兒。

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極目新聞報導，幼兒園五星級主廚名叫陳鵬學，今年37歲，他的履歷很精采：中餐主廚、西餐領班、五星級酒店廚師長，早在五、六年前就已月薪過萬。「我心裡一直有個遺憾，就是陪女兒的時間太少了。」陳鵬說，這些年他幾乎沒在生日當天給孩子好好慶祝過。

報導指出，陳鵬的老婆在電信行業做客服工作 ，經常上晚班，兩人總是託街坊鄰居接女兒可樂放學，晚上忙完再來領孩子。「可樂5歲那年的法國國慶日，我所在的酒店要招待一批外賓，回到家都快12點了，女兒已在鄰居家睡著了。」陳鵬說，看著沉睡的女兒，意識到一旦錯過女兒的成長，有些遺憾再難彌補回來。

於是，今年8月，為了多點時間陪即將上小學二年級的女兒，在熟人的介紹下，陳鵬到武昌區新開的珞珈山幼兒園應聘廚師。報導稱，五星級酒店的大廚，到幼兒園做個廚師，陳鵬說，其實並沒有想像中那麼容易。

首先，在幼兒園準備膳食，要依據專門的標準來準備，菜品的要求更加嚴格，烹飪時要拿捏火候，以免營養流失。幼兒園的麵點要求現發現做，全園84個小朋友算上教職工，超過百人，如果早餐是麵點，陳鵬清晨4點就要到幼兒園才來得及。

雖然陳鵬現在的薪資大不如前，但有了寒暑假、週末雙休，再加上幼兒園不用準備晚餐，他能提前下班接女兒放學。「我每天都能守在學校門口接女兒回家，孩子也超級興奮，總是第一個衝出校門，奔向我懷裡。」陳鵬說。