廣西餐廳「怡紅院」 遭舉報傷風敗俗 老闆：取自紅樓夢

廣西南寧一家餐廳取名「怡紅院」，引來民眾舉報，認為有違公序良俗。（視頻截圖）

廣西南寧一家名叫「怡紅院」的餐廳12日正式開業，引來民眾舉報，認為傷風敗俗，有違公序良俗。有網友表示，看名字還以為是風月場所。對此，餐廳負責人表示，名字取自「紅樓夢」，怡紅院是賈寶玉住的地方，不怕誤解。

極目新聞報導，在多個視頻中看到，餐廳是仿古裝修，門匾上寫著怡紅院，禮賓員還身著古裝迎客。

視頻有些是路人所拍，有些則是美食 博主所拍，但在這些視頻的評論中，有些網友產生誤解，表示這個名字讓人以為是風月場所，餐廳取名怡紅院有違公序良俗。

也有一些網友則反駁說，怡紅院這個名字取自「紅樓夢」，小說 男主角賈寶玉住的院落就叫怡紅院，「就是一個名字，看什麼樣的人就怎麼樣想了」、「論讀書的重要性，考驗文化水平的時候到了」。

餐廳老闆吳先生12日說，他非常喜歡「紅樓夢」，所以就給餐廳取名為怡紅院，希望向客人推廣傳統文化。他開了餐飲公司，並在廣東、廣西等地開了分店，南寧這家店開了也有一段時間。

網友的評論，他也注意到了，有些網友不了解名字的由來，被一些影視劇所誤導，進而產生誤解，但一些喜歡文學的網友知道名字的出處。他不怕這些誤解，只想把店面經營好。

查詢工商登記信息發現，在全中國 以怡紅院為名的店子不少，涉及餐飲、理髮等多個行業。

另據瀟湘晨報報導，對於南寧這家餐廳取名怡紅院，南寧當地的市場監管部門表示，怡紅院這個名字沒問題，可以使用，「（怡紅院）是在四大名著「紅樓夢」裡面賈寶玉的院名，無法判定存在違法行為。」