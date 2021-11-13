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撞衫狗狗視頻意外成反面教材 藝人賈乃亮要罰200元

中國新聞組／北京13日電
賈乃亮和狗狗撞衫的小視頻在網路上引發熱議。（視頻截圖）
賈乃亮和狗狗撞衫的小視頻在網路上引發熱議。（視頻截圖）

日前一則賈乃亮和狗狗撞衫的小視頻在網路上引發熱議，一度吸引了700多萬人圍觀。不料這段視頻後來翻車了，原因是視頻拍攝的時間，並非拍攝地當地規定的合規遛狗時段，官方隨後表示，違規者將處以200元（人民幣，下同）的罰款。

錢江晚報報導，賈乃亮先前在自己的社交平台發布了一則和狗狗撞衫的視頻。小視頻裡，賈乃亮穿著一件背後印有星型圖案的黑色帽衫，坐在戶外椅上與人聊天，這時有位牽著小狗的女士朝二人走來，嘴裡說著：「寶寶，我們去吃薯條好不好」，而她手裡牽的白色小狗，也穿著一件背後印有星型圖案的黑色帽衫。

明星和小狗撞衫了，讓不少網友看了笑出聲。賈乃亮看起來是想展現他搞笑有趣的一面，實際上也成功吸引許多粉絲到他的直播間，「賈乃亮和狗撞衫」也因此衝上了微博熱搜。

不過這則小視頻近日卻「翻車」了。原來是有粉絲發現，拍攝地點在浙江杭州，而拍攝的時間點，當地似乎不允許在主城區遛狗。

隨後杭州城管回應此事表示，當地只有在晚上7點到早上7點才允許在主城區內遛狗，「視頻中的遛狗行為，屬於未按規定時間遛犬，根據杭州市規定，理應處以200元罰款。」

而「賈乃亮與寵物撞衫遛狗行為應罰200元」話題，接著也再度上了微博熱搜。有網友為賈乃亮發聲稱「不知者無罪」；也有網友認為作為明星更應該謹言慎行。

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