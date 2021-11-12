一瓶五糧液18.8萬開拍 所有人是黑社會老大

這瓶起拍價為18萬8888萬元的五糧液已有人出價，所有人是黑社會老大也引發關注。(取材自每日經濟新聞)

據阿里拍賣 平台，由安徽合肥瑤海區法院處置拍賣的一瓶五糧液酒，將於11日上午起拍，這瓶酒的起拍價達到了18萬餘元。而引起關注的是，這瓶酒的所有人是黑社會老大。

每日經濟新聞報導，拍品介紹上顯示，該拍品是標注為「五糧液54度」的酒水，大瓶三公升。該拍品的評估價為18萬8888元，起拍價18萬8888元，保證金3萬7777元。

這瓶酒目前存放在合肥市涉案財物管理中心，於11日上午10時至11月12日上午10時止（延時除外）。已引起了2314人圍觀。有一名買家繳納了保證金，參與競拍，出價18萬8888元，暫時領先。

為何這瓶五糧液價格如此之高？據報導，這款酒叫「54度五糧液珍品藝術品」。2008年時，有媒體曾報導稱，這種酒在南京一大型商超接受預訂，價格為9萬8888元，賣家稱酒本身是50年份的，是在明初古窖裡釀出來的頂級五糧液；瓶身是用水晶純手工打磨的，商標圖案經手工雕刻而成。五糧液酒廠每年全國限量發售。

值得注意的是，該拍品的所有人叫袁守奇。據央視新聞消息，袁守奇等人採取「套路貸」與暴力、軟暴力催債結合等方式，非法占有他人財物，形成黑社會性質的組織。僅安琦公司在三年多內就非法放貸18億餘元，非法收息獲利4.2億餘元。此外，他們還通過詐騙 、敲詐勒索等犯罪活動，非法占有他人財物5000余萬元及大量土地、房產、車輛等。

2020年12月，袁守奇被判處有期徒刑24年9個月，並沒收個人全部財產。去年底，安徽合肥瑤海區人民法院就曾開展過多次網絡司法拍賣，處置袁守奇等人涉黑案的過億資產。被拍賣過的標的有玉石48件，字畫163幅，茅台酒、五糧液酒共計30件，汽車 8輛，合肥、池州、六安三地房產共計7套，另有一個停車位，以及578萬餘股長豐農村商業銀行股份有限公司的股權和一宗住宅用地國有出讓土地使用權。僅起拍價合計已超1億元。

而上述拍賣所得資金將退賠相關受害人或上繳國庫。