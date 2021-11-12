試睡直播證明「凶宅不凶」 沒人敢買流拍了

為證「凶宅不凶」，試睡員和法官在「拍賣TV」平台上進行了24小時的凶宅試睡直播，試睡員還舉起了啞鈴。(取材自瀟湘晨報)

江蘇省蘇州一處「凶宅」法拍，為證明「凶宅不凶」，日前舉行試睡直播競價，引發大量關注。競價一天結束後，因無人出價，房屋已流拍。

瀟湘晨報報導，為證「凶宅不凶」，11月9日上午10時，試睡員和法官一起到屋內，在拍賣 TV平台上進行24小時試睡直播，一直到次日上午10時。通過試睡員鏡頭，觀眾可以了解整個房屋全貌。只見試睡員一會兒躺在沙發上，一會兒在鏡頭前做伸展運動，還舉起了啞鈴。

北京 青年報報導，整個拍賣過程有414人設置提醒，5.2萬次圍觀，卻始終無人報名參拍。這也就意味著此房產已流拍。

蘇州法官指出，法拍「凶宅」市場價在180萬(人民幣，下同)左右，設置的起拍價為120萬，相當於市場價的三分之二。

對於流拍的原因，法院工作 人員說，除了大家對「凶宅」心存顧忌之外，可能是價格方面也沒有達到預期。法院確認，會有第二次拍賣。「除非有特殊原因，否則再下一步就要走變賣流程了」。

有網友說「凶宅都值120萬，而我卻一文不值」、「我是因為凶宅才不買嗎，我是窮好嗎」、「我不是怕鬼，我是怕自己嚇自己」；也有網友對試睡員的工作產生了興趣，「還真有凶宅試睡員，聽說這工作還挺掙錢的」；更有網友戲稱：「這工作在哪裡申請？」

據報導，房屋主人因賭博欠債自殺，其妻子和孩子目前仍屋中居住，後因債主起訴要求還債，該處房產作為遺產因而遭到法拍。而發起這場「凶宅試睡直播」，是為了營造「凶宅不凶」的氛圍，保障有意購買者的知情權。