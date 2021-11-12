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他過馬路被偷拍 秒變女網紅「曖昧對象」 妻氣炸鬧離婚

中國新聞組╱北京12日電
史先生過馬路期間被偷拍放到短片平台。（視頻截圖）
史先生過馬路期間被偷拍放到短片平台。（視頻截圖）

浙江省紹興市嵊州警方近日接到一名男子報警稱，他的父親史先生某天在過馬路時被偷拍，視頻被人放到平台並配音後，父親莫名其妙地變成一名女網紅的曖昧對象；母親看到氣炸了，吵著要跟父親離婚，令他苦惱不已，希望警方查出視頻究竟是被誰「加工」造假。

香港01報導，報警男子轉述稱，當時父親剛在工地完成工作，正打算到馬路對面的公廁洗個手，沒想到卻在不知情下被人拍下放上網，該視頻還被配上：「聊了六個月的網友今天終於要見面了，他說他工作是搞土建的，平時穿的有點隨意，這一刻他一直在找我，我要下去見他嗎？」言談間的曖昧元素不言而喻。

更讓父親為之氣結的是，這段視頻還獲得了200多萬播放量，他的家人朋友們都看到了，母親甚至因此一直跟父親吵架，嚷著要離婚，即使父親怎樣解釋也不信，無奈之下只能讓他幫忙報警。

警方後來證實，史先生沒有說謊、沒對婚姻不忠，事件的始作俑者是與史先生根本就不認識的黃姓女子，純粹出於娛樂的目的，製作這樣一段「吸睛」的影片，黃女與過路人壓根就不認識。面對民警詢問時，她還回應「這樣子拍一下有什麼，一個路人」。

警方隨後對黃女說，其行為已經構成了誹謗，對史先生一家造成了嚴重的影響，並對黃女進行了嚴厲批評教育

最終，黃女認識到自己行為的嚴重性，決定把視頻刪除，並向受到嚴重影響的史先生一家賠禮道歉，同時還因誹謗他人而被處以罰款500元人民幣（約78美元）的行政處罰。據了解，該女子編造的劇情裡還涵蓋了異性網友、線下奔現等元素，這種講故事的路數在短影片創作中並不鮮見。

加工視頻始作俑者是與史先生根本就不認識的黃姓女子，她後來被警方進行嚴厲的批評教育...
加工視頻始作俑者是與史先生根本就不認識的黃姓女子，她後來被警方進行嚴厲的批評教育。（取材自瀟湘晨報）

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