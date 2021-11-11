福州2男被法院懸賞 賞金近1億人民幣

被懸賞的兩人。 （取材自南方都市報）

福州市長樂區人民法院日前發布一則懸賞公告，若能提供關於兩名犯人的下落線索，將可獲得9761萬多元（人民幣，下同，約1534萬美元）的賞金，超高額的賞金引起輿論關注。

南方都市報報導，長樂區人民法院發布的懸賞公告稱，福建鑫海冶金有限公司前總經理蔣校、股東林儼儒兩人涉及一起股權轉讓合同糾紛案。

林儼儒2014年與原告林某某簽約購買福建鑫海冶金公司的股權，但在原告將股權過戶給林儼儒後，林儼儒前後僅付給原告7556萬元，之後就沒再付錢，林某某於是提告求償，要求林儼儒支付股份轉讓款1億6044萬元整及違約金1551萬元，且福建鑫海冶金時任公司總經理蔣校承擔連帶還款責任。

福建省高級人民法院一審判決，要求林儼儒於十日內支付林某某1億6044萬元及違約金405萬元；被告福建鑫海冶金有限公司、蔣校對上述債務承擔連帶責任；林儼儒和蔣校不滿判決，提起上訴，但2016年最高人民法院二審維持一審判決；兩人2019年被法院列為失信被執行人。

根據法院發布的懸賞公告，凡向法院舉報關於林儼儒和蔣校藏匿、轉移財產的線索經法院查實控制、處置變現後執行到位的，法院將按執行到位金額4.9億元的20%、即9761萬多元予以獎勵。

報導說，福建鑫海冶金公司已經有七次被列為失信被執行人的紀錄，多次陷入與多家地方銀行的金融借款合同糾紛。

這也不是今年首次出現高額執行懸賞公告，報導指，江西省贛州市中級人民法院10月27日發布一則懸賞公告稱，若提供被執行人林業霖相關線索，將可獲得921萬多元的獎勵。