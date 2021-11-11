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貪2600萬、退贓8000萬 黑龍江小官下場受矚目

中國新聞組／上海11日電
黑龍江一高速公路管理處長涉貪，「積極退贓」獲輕判。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）
黑龍江一高速公路管理處長涉貪，「積極退贓」獲輕判。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

黑龍江省一高速公路管理處原處長祝某某被指控貪污受賄逾2630萬元人民幣(約411萬美元)，竟「積極退贓」高達8000萬元。其辯護律師辯稱，祝某某自願認罪認罰，悔罪態度誠懇，退贓遠超過指控金額，應對其從輕處罰。最終，法院一審以貪污罪、受賄罪，將其判刑13年，「積極退贓」成為從輕處罰的理由之一。

澎湃新聞報導，中國裁判文書網近日公布的判決書顯示，黑龍江勃利縣法院一審以貪污罪、受賄罪判處祝某某有期徒刑13年。

實際上，這是祝某某第二次因貪腐被查。此前的2017年10月25日，祝某某因犯貪污罪被黑龍江省孫吳縣人民法院免予刑事處罰。

勃利縣法院審理查明，被告人祝某某於2000年11月至2015年5月，歷任黑龍江省鶴伊公路管理處、哈伊高速公路管理處、北安高速公路管理處處長。其利用職務便利，採取虛列工程支出、虛開發票的手段貪污公款共計2030萬元。此外，法院還查明，祝某某受賄600萬元。

祝某某將上述貪腐所得用於投資、理財、購買房產及個人消費。祝某某在接受調查期間，願意主動上繳違法所得，並於2021年5月24日將貪腐所得全部主動上繳。

祝某某於2021年2月21日在海南省三亞市被監察機關帶回，到案後如實供述了監察機關未掌握的貪污罪行。2021年7月1日，勃利縣檢察院指控被告人祝某某犯貪污罪、受賄罪，向法院提起公訴。祝某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議。

祝某某的辯護人則辯稱，祝某某接受調查期間，積極配合調查，主動如實供述了辦案機關尚未掌握的犯罪事實，在所涉的貪污、受賄罪中均成立自首，依法可以減輕處罰；祝某某到案後，積極退贓8000多萬元，遠超過指控金額，應對其從輕處罰。

法院經審理後認為，祝某某到案後如實供述監察機關未掌握的貪污、受賄犯罪，系自首，可對其從輕、減輕處罰。法院因此將他判刑13年。

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