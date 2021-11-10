讚日人「精益求精」高校師說真話竟遭學生拍桌、舉報

不少中國人有仇日情緒，而中國最仇日的城市，應該就是旅順，曾有景點明令拒絕日本人進入。(取材自微博)

湖南城市學院教師李劍，不久前在給學生上課時，一句「日本 人精益求精」，被一李姓學生拍桌罵娘，後再被舉報。其後，李劍被校方發文批判，更被調到圖書館 工作。另外，有人在公交車上看境外視頻，被站在一邊的乘客舉報。

自由亞洲電台報導，當事人李劍日前在網上發文，半年前，他因課堂風波被停課，引發與校方曠日持久的爭端，現因心力交瘁，已在校教工群發表聲明，認輸退場，終結爭端。並在校辦目睹校方對省委巡視組的最終回覆材料，鬱憤難平，再次簽署「不滿意」的個人意見，為爭端畫上一個不圓滿的休止符。

報導指出，今年4月28日，李劍在班上講授《建築文化概論》，沒有任何不當政治言論，卻因「日本人精益求精」一語，引發一名李姓學生拍桌罵娘，並在課後向校方舉報；李劍還被領導批判是「以偏概全」。因為「不是所有日本人都精益求精」，他感到很新奇。

湖南時事評論人李昂表示，在中國 各地已發生多宗類似事件，然而這是一個不好的風向--大家不能說真話、不能說這個社會的負面的消息。

據報導，湖南城市學院人事處文件表述：「李劍教學水平和能力欠缺，在課堂上不能較好地引導學生樹立社會主義核心價值觀，達不到為黨育人、為國育才的要求。」對此，李劍在文章中回應：「涉及教學水平能力與政治傾向兩個問題，都只有空洞定性，沒有援引任何具體條款，也沒有任何呈堂證據。」

據粗略統計，近五年，中國已有十多位大學教師因為在課堂的發言，遭到學生舉報。輕者被暫停授課、調動職位，重者除名或開除。比如哈爾濱師範大學教授於琳琦被免職，清華大學教授許章潤被開除等。

此外，湖南時事評論人陳思明指出，中國文字獄越來越多。陳思明舉例說，不久前， 他的一個朋友在公交車上看來自境外的視頻，被一乘客報警：「舉報以後就把他帶到派出所去，做筆錄等搞了半天，還警告他不要看（境外視頻）。我們這個社會控制越來越緊，這種狀況。」