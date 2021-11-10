我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

短評╱美議員低調訪台 拜習會前 先穩印太？

新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？

讚日人「精益求精」高校師說真話竟遭學生拍桌、舉報

中國新聞組╱北京11日電
不少中國人有仇日情緒，而中國最仇日的城市，應該就是旅順，曾有景點明令拒絕日本人進入。(取材自微博)
不少中國人有仇日情緒，而中國最仇日的城市，應該就是旅順，曾有景點明令拒絕日本人進入。(取材自微博)

湖南城市學院教師李劍，不久前在給學生上課時，一句「日本人精益求精」，被一李姓學生拍桌罵娘，後再被舉報。其後，李劍被校方發文批判，更被調到圖書館工作。另外，有人在公交車上看境外視頻，被站在一邊的乘客舉報。

自由亞洲電台報導，當事人李劍日前在網上發文，半年前，他因課堂風波被停課，引發與校方曠日持久的爭端，現因心力交瘁，已在校教工群發表聲明，認輸退場，終結爭端。並在校辦目睹校方對省委巡視組的最終回覆材料，鬱憤難平，再次簽署「不滿意」的個人意見，為爭端畫上一個不圓滿的休止符。

報導指出，今年4月28日，李劍在班上講授《建築文化概論》，沒有任何不當政治言論，卻因「日本人精益求精」一語，引發一名李姓學生拍桌罵娘，並在課後向校方舉報；李劍還被領導批判是「以偏概全」。因為「不是所有日本人都精益求精」，他感到很新奇。

湖南時事評論人李昂表示，在中國各地已發生多宗類似事件，然而這是一個不好的風向--大家不能說真話、不能說這個社會的負面的消息。

據報導，湖南城市學院人事處文件表述：「李劍教學水平和能力欠缺，在課堂上不能較好地引導學生樹立社會主義核心價值觀，達不到為黨育人、為國育才的要求。」對此，李劍在文章中回應：「涉及教學水平能力與政治傾向兩個問題，都只有空洞定性，沒有援引任何具體條款，也沒有任何呈堂證據。」

據粗略統計，近五年，中國已有十多位大學教師因為在課堂的發言，遭到學生舉報。輕者被暫停授課、調動職位，重者除名或開除。比如哈爾濱師範大學教授於琳琦被免職，清華大學教授許章潤被開除等。

此外，湖南時事評論人陳思明指出，中國文字獄越來越多。陳思明舉例說，不久前， 他的一個朋友在公交車上看來自境外的視頻，被一乘客報警：「舉報以後就把他帶到派出所去，做筆錄等搞了半天，還警告他不要看（境外視頻）。我們這個社會控制越來越緊，這種狀況。」

湖南大學一名教師因讚揚日本人，被逐下講台。（取材自微信）
湖南大學一名教師因讚揚日本人，被逐下講台。（取材自微信）

中國 日本 圖書館

上一則

與達賴喇嘛對話？ 中國：只限談個人前途問題

延伸閱讀

港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%
課堂播白人塗黑臉影片 密大最新聲明：盛宗亮未受懲處

課堂播白人塗黑臉影片 密大最新聲明：盛宗亮未受懲處

屋崙警追竊車犯 釀9傷連環車禍

屋崙警追竊車犯 釀9傷連環車禍
屋崙警追匪釀連環車禍 公交車撞住宅9人傷

屋崙警追匪釀連環車禍 公交車撞住宅9人傷

熱門新聞

中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00

超人氣

更多 >
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
獨家／鄭姓中國留學生 芝加哥大學校園遭搶劫槍殺

獨家／鄭姓中國留學生 芝加哥大學校園遭搶劫槍殺
扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸
席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…
加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100