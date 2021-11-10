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大學變高中？直播一哥李佳琦選人代 驚爆學歷造假

特派記者賴錦宏╱北京10日電
中國「直播一哥」李佳琦參選上海市浦東人大代表的公示圖片，引發網友質疑李涉嫌學歷造假。（中新社）
中國「直播一哥」李佳琦參選上海市浦東人大代表的公示圖片，引發網友質疑李涉嫌學歷造假。（中新社）

網上傳出一張李佳琦參選上海浦東新區人大代表198選區候選人公示的圖片，其中學歷一欄所標註他只有「高中學歷」，引發了網友對其學歷造假的質疑。

極目新聞發表評論文章稱，李佳琦的早期經歷，早已成為網路津津樂道的勵志傳奇。而他是南昌大學畢業一事，對粉絲來說，也早就是鐵板釘釘的事情。不僅被許多官媒報導中提及，南昌大學也多次熱情地表達過對李佳琦校友的欣賞。今年5月，南昌大學辦學100周年，李佳琦還作為「優秀校友」，為其錄製了祝福影片，發佈在學校官方微博上。所以，網傳的公示材料上，「高中學歷」四個字，讓中國網友感到迷惑：究竟是公示材料弄錯了，還是南昌大學認錯了校友？

當下，直播經濟已是中國經濟的一抹不可忽視的亮色，李佳琦無疑是電商+直播模式踐行者的優秀代表；此前，李佳琦作為特殊人才落戶上海，增補為上海市青聯委員，網路上大多也是讚許之聲。

從這一意義上來說，李佳琦參選區級人大代表，本身沒有任何問題。根據相關法律，公民任職人大代表的條件有且只有三條：中國公民；年滿18歲；沒有被法律剝奪政治權利。顯然，沒有學歷方面的要求，無論李佳琦是高中學歷還是大學本科學歷，只要大家信得過他，願意選他，他就有資格成為人大代表。

但是，人大代表既然是代表人民，是從人民中選出來的，就必然有一定的要求和標準。一般來說，人大代表的選舉，都會遵循以下標準：政治素質好、道德品行好、履職能力好、表率作用好、群眾基礎好。而誠實守信，嚴格遵守社會公德、職業道德，就是道德品行好的重要體現。

所以，李佳琦是什麼學歷不重要，但有沒有造假就很重要。雖然李佳琦並不是靠學歷才成為「直播一哥」，但是各種宣傳中，211大學畢業，也是他常見的光環之一。「實話實說，是誠信的基本原則，是就是，不是就不是，應該要說清楚」。

在眾多美德中，誠信或許是最經不起汙染和傷害的。現在，網友的意見提出來了，李佳琦、相關部門、南昌大學，無論哪一邊，是不是應該出來說個清楚呢？

中國「直播一哥」李佳琦參選上海市人大代表的公示圖片，引發網友質疑李涉嫌學歷造假。...
中國「直播一哥」李佳琦參選上海市人大代表的公示圖片，引發網友質疑李涉嫌學歷造假。（極目新聞網）

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