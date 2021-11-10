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揪2千人看「英雄」直播 搞癱道路網絡 武漢3發起人行拘

中國新聞組╱北京10日電
中國電競戰隊EDG在2021英雄聯盟全球總決賽擊敗南韓奪冠，武漢3名玩家因未經許可聚集2000多人直播觀賽被認定違法，分別被行政拘留5至10天。（取材自微博）
中國電競戰隊EDG在2021英雄聯盟全球總決賽擊敗南韓奪冠，武漢3名玩家因未經許可聚集2000多人直播觀賽被認定違法，分別被行政拘留5至10天。（取材自微博）

在「英雄聯盟」S11全球總決賽中，中國EDG電子競技俱樂部逆轉戰勝南韓對手，獲得總決賽冠軍，引發中國全網沸騰，武漢有3人因聚集2000餘人觀賽，「街上網絡都癱瘓了」。被警方被認定違法，以造成安全隱患行政拘留，分別拘留10天與5天。

影音來源：YouTube

香港01報導，武漢市公安局出具的處罰決定書顯示，3名違法者在未經公安機關許可的情況下，在光谷步行街德國風情街柏林廣場舉辦「2021英雄聯盟全球總決賽觀賽派對」活動，現場聚集參與人數達到2000餘人，該活動對現場安全秩序造成隱患。

該項比賽受到中國電子競技愛好者的廣泛關注。在EDG奪得冠軍後，不少大學生在校園內懸掛EDG隊旗歡呼，更有影片曝出有粉絲情緒激動一度掩面痛哭。當日「EDG奪得冠軍」登上微博熱搜榜首，微信朋友圈也被EDG刷屏，官媒央視更在第一時間發文祝賀。

但瘋狂慶祝背後卻有失序亂象，有人裸奔、裸舞，更甚者竟有人燒下體、吃屎甚至用EDG旗換掉五星旗等離譜行為，驚動賽事方籲理性慶祝。

此外，湖北有一名13歲男孩熬夜看LOL，因為中國奪冠過於激動，當晚興奮地在床上翻來覆去兩個小時才睡著，誰知道天亮醒來後感覺到睪丸疼痛，到醫院檢查確診為睪丸扭轉。

荊楚網報導指出，該名男孩平時特別喜歡玩「英雄聯盟」等電子遊戲，但父母管教較嚴，因此很少有時間玩遊戲。EDG電子競技俱樂部奪冠當晚，男孩情緒激動，直播結束後甚至是蹦跳著去洗澡，上床後還沉浸在興奮之中輾轉反側，直到第二天凌晨2點多才睡著。

男孩早上醒來後，覺得肚子有些脹痛，吃早餐時疼痛感加劇，父母發現男孩的睪丸有些紅腫，立即將他送往武漢大學中南醫院就診。經過檢查，確診為左側睪丸扭轉，情況非常危急，扭轉持續幾小時睪丸就很可能缺血壞死，導致不育。

13歲男孩看電競比賽興奮過度，發生睪丸扭轉的現象。（取材自極目新聞）
13歲男孩看電競比賽興奮過度，發生睪丸扭轉的現象。（取材自極目新聞）

中國 武漢 公安

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