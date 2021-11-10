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夫出軌家暴 浙婦潑汽油燒死小三 網：元兇呢？

中國新聞組╱北京10日電
浙江婦人小霞涉犯故意殺人罪，被浙江警方逮捕。(取材自普法故事)
浙江婦人小霞涉犯故意殺人罪，被浙江警方逮捕。(取材自普法故事)

浙江省台州市一名康姓人夫不僅長期出軌，還屢對妻子家暴，妻子於是懷恨報復，潑汽油活活燒死小三。近日浙江省台州市人民檢察院公開了這起故意殺人案的起訴書，還原了案件發生始末。

網易新聞「普法故事」報導，浙江婦人小霞的丈夫康男長期與小香保持婚外情，並經常毆打小霞，導致小霞懷恨在心。3月30日下午，小霞跟蹤丈夫轎車到一家商務酒店，抓包丈夫與小香開房間。傍晚6點30分，小香從酒店出來坐上車，預藏在車內的小霞，把汽油潑向小香，點火引燃大火，導致小香活活被燒死。隨後，小霞主動投案。

案發後，小霞親屬賠償小香親屬經濟損失2萬元(人民幣，下同)，審理過程並向法院預交賠償款21萬元。小香家人要求小霞賠償死亡賠償金、喪葬費、被撫養人生活費等共42萬4000餘元。小霞辯護律師認為，小香有較大過錯，小霞因婚姻受創才激憤殺人，而且犯後主動投案，因此請求對小霞從輕處罰。

康男坦承和小香偷情長達六、七年。他想和妻子離婚，但因財產和小孩撫養權沒離成。

法院審理認為，小霞行為已構成故意殺人罪，但鑒於小香有過錯，加上小霞犯後投案，又主動賠償小香家人部分經濟損失，依法予以從輕處罰。一審判決，小霞犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並賠償給小香家人經濟損失29萬3000餘元，包含已付及預交的23萬元。

對於此起事件，不少人對元配抱持同情，感嘆「女人何苦為難女人」，但更多的是譴責人夫，有網友罵「風流一時 遭殃一世」，更有人忿忿不平的表示，小三被燒死了，元配要坐牢，但元兇呢，真是「便宜了男人」。

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