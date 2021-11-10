詐騙集團踢鐵板 男子不會轉帳 3歹徒輪流上場教不會

朱先生到警局報案。（取材自瀟湘晨報）

詐騙集團 冒充銀行客服，要求受害者網路轉帳到指定帳戶得手法時有所聞，但這次詐騙集團踢到了鐵板，原因不是被識破，而是被騙的男子「不會操作網路轉帳」，詐騙集團前後派出三個人來指導都無效，最後是男子不小心誤按把錢轉去買了不相關的基金時，才驚覺自己可能受騙而報案。

據瀟湘晨報報導， 雲南省楚雄彝族自治州的朱先生在用手機時，突然收到一則「無抵押低息快速放款」的廣告，讓他十分心動，因為他才剛花錢蓋了房子，手頭資金周轉困難，便點開廣告中的網址，想申請8萬元（人民幣，下同，約1萬2581美元）的貸款 。

朱先生立刻收到詐騙集團假裝客服的訊息，這位1號客服先指導朱先生下載「企業微信 」App，將貸款合同發給朱先生確認後，稱朱先生收款銀行卡交易流水不足，需將貸款總額的30%、也就是2.4萬元，轉入指定帳戶刷資金流水，操作成功後將連同貸款金額一並返還。

不過，朱先生對網路轉帳不熟悉，導致操作逾時，轉帳失敗。隨後朱先生接到了2號客服的電話，要他加2號客服的QQ，透過語音指導他再次操作網路轉帳。

結果朱先生這次因為密碼多次輸入錯誤，交易被強行關閉。詐騙集團仍不死心，再度派出3號客服打電話給朱先生，手把手教他怎麼將交易解凍，經過一番折騰後終於恢復轉帳功能，結果朱先生卻錯將卡上的3萬元全部轉去購買了「京東金融」的基金，而非詐騙集團指定的帳戶。

此時，詐騙集團已經放棄教學掛了電話，但收到帳戶的錢被轉出的提示短信後，朱先生才懷疑自己遇到詐騙，趕緊去報案，最後在民警的協助下成功退掉誤買的基金，取回卡裡的3萬元。