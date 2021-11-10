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路透：地產巨頭籲國企戰略投資 盼收購項目 補充現金流

中國新聞組／北京10日電
恒大集團債務危機還沒解決，另一家房企佳兆業集團也出現同樣問題。圖為上海佳兆業金融中心工地。（中新社）
恒大集團債務危機還沒解決，另一家房企佳兆業集團也出現同樣問題。圖為上海佳兆業金融中心工地。（中新社）

路透引述知情人士說，中國國務院所屬智庫「國務院發展研究中心」8日和多家房企、銀行召開座談會，日前未能如期兌付的佳兆業在會中呼籲國企協助民企補充現金流。

報導說，一名知情人士指出，參加這場於深圳舉行會議的包括：萬科、佳兆業、平安銀行、中信銀行、建設銀行和中鐵信託。

佳兆業在會中呼籲國有企業收購項目，或引入作為戰略投資者，以協助民營企業補充現金流。

佳兆業表示，其現金流非常緊張，由於信用評級機構不斷給予降級，銀行因為評級下降進一步停貸抽貸，企業遇到巨大困難，已經有金融企業把該公司資金轉走，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄。

萬科則稱其財務狀況良好，但呼籲當局採取穩健政策，避免系統性風險和流動性緊縮。

報導指，佳兆業、萬科都拒絕評論，國務院新聞辦公室則未回應此事。

佳兆業是除恒大外，擁有最多離岸債券的中國房地產公司。此前佳兆業旗下錦恆財富發行的一款理財產品無法如期兌付，是繼恒大後另一家未能如期償還債務的中國房企。事件引發投資人擔心中國房地產的流動性困境正在蔓延。

佳兆業8日也透過微信公眾號表示，今年以來受嚴峻房地產市場環境和國際評級機構下調評級等不利因素影響，集團流動性面臨前所未有的壓力。

但佳兆業強調，集團資產價值大於負債，可為投資人處理後續兌付，懇請投資人給予多一點時間和耐心。

另外，財聯社報導，中國銀行間市場交易商協會9日舉行房地產企業代表座談會。據參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計畫在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

官方對於地產業債務風暴如何以及何時伸出援手，已成為近期全球關注焦點。據路透報導，中國金融40人論壇（CF40）近日發布工作論文稱，進入2021年下半年以後中國房地產行業面臨前所未有壓力，硬著陸風險已現端倪；防止房地產市場硬著陸，最重要的是防止房地產企業出現流動性危機，保住企業現金流。

中國 房地產 投資

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