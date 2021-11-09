「叫余偉過來」…瑪莎拉蒂醉駕女 害公安局長遭肉搜

女司機不配合酒測多次「假吹」，總共吹了66次才完成。（取材自九派新聞）

「叫余偉（音）過來」這兩天，「余偉」成了網路最熱門名字。南昌市交通管理局東湖大隊民警7日進行酒駕臨檢直播，一名瑪莎拉蒂女司機被攔查時以各種理由不配合吹氣檢測 ，還要求警察 「叫余偉過來」，使得名叫「余偉」的公安 局長遭到網友全民熱蒐。南昌紀委表示關注事件，相關情況正在處理中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上述抗拒警方要求酒精呼氣測試的女子，最後被帶到醫院抽血檢驗確定酒駕，被依涉嫌危險駕駛罪刑事立案。

據警方視頻顯示，一名駕駛瑪莎拉蒂的女司機被交警攔查，交警拿出酒精測試儀對她進行酒精測試。期間女子並不配合，多次對交警稱「叫余偉(yu wei）過來」，並試圖打電話，被民警制止並駁斥「叫誰來都沒用」，「你說出任何人的名字，都是在害他」。

隨後，整個酒精測試過程，該女子多次「假吹」，一共吹氣了66次，耗時17分鐘，最後一次才成功，當晚被送至醫院做抽血檢測，血液酒精含量為102.68mg/100ml，違法行為涉嫌危險駕駛罪，公安機關已依法刑事立案。

據了解，該名女司機是江西當地銀行系統一管理人員。另網民在南昌公安系統搜出了二個「余偉」。一位是喻煒，南昌市西湖區副區長、公安分局局長；另一位是余煒，南昌市東湖區副區長、公安分局局長。

針對瑪莎拉蒂女司機涉嫌醉駕一事，南昌市公安局高度重視此事，正在核實涉嫌醉駕女子口中所說「余偉」的身分，核查清楚了會向社會通報。