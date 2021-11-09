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LA擊退搶匪 功夫教授紅回中國…同事：沒想到他會武術

中國新聞組／北京9日電
周批改在洛杉磯華埠商業發展區的請求下，重新展示並拍下當時遭遇搶劫的情況。（取材自瀟湘晨報）
周批改在洛杉磯華埠商業發展區的請求下，重新展示並拍下當時遭遇搶劫的情況。（取材自瀟湘晨報）

目前在美國南加大訪學的湘潭大學公共管理學院教授周批改，日前在洛杉磯唐人街遭遇持槍搶劫。在被歹徒用槍指頭的情況下，周批改打掉對方手中的槍，兩次擊退歹徒，最終所帶的推箱被歹徒搶走。目前洛杉磯警方已立案。消息傳回中國，他的同事表示跌破眼鏡，直呼「沒想到他會功夫」。

來源：YouTube

上游新聞報導，周批改面對歹徒用槍指著他頭，先用左手把槍隔開，再用右拳把槍打落在地，轉身離開。後來，他發現臉上流血了，停下來檢查傷口，沒想到歹徒又跟上來用槍指著他。周批改把推箱推給了歹徒，對方還要搶他的背包，周批改低頭用右肘向歹徒臉上掃去，再用左腳踢掉手槍，對方拉著推箱倉皇逃走。目前，他在華人組織的幫助下安頓下來了，向學院報了平安。

周批改在洛杉磯華埠商業發展區的請求下，重新展示並拍下當時遭遇搶劫的情況。（取材自...
周批改在洛杉磯華埠商業發展區的請求下，重新展示並拍下當時遭遇搶劫的情況。（取材自瀟湘晨報）

湘潭大學公共管理學院黨委委員、院長梁麗芝表示，周批改在她心目中是一個「性格非常溫和，非常謙遜、低調，講話都沒有大聲的老師」，沒想到在美國街頭這麼威猛，還會武術，能夠勇鬥歹徒讓她大跌眼鏡。梁麗芝說，「學院希望批改教授能夠注意安全，生命第一，平安回來」。

今年48歲的周批改是衡陽市祁東人，履歷豐富，梁麗芝表 示，「他首先是我們學院的教師，後來在2003年參加湖南省委組織部公開選拔百名優秀博士充實基層當副縣長，當時他就報名參加了，選上後去韶山當副市長，後來還去了市委黨校等任教。2019年重新申請調回我們學院，做專任教師」。

梁麗芝認為，周批改是一個書生味比較濃的人，更喜歡做教書育人的工作。在40多歲的年齡，放棄了多年的正處級領導職務回來做老師，選擇還是很艱難的。

梁麗芝說：「他是個非常受學生愛戴的老師，上社會調查課非常受學生歡迎，他有多年從政經歷，理論和實踐結合的非常豐富。」

在LA擊退搶匪的報導出來後，和他認識十多年的同事都不知道他會功夫，他的學生們更是興奮，說等他回來了要他教功夫。

周批改擊退劫匪時受傷。（取材自瀟湘晨報）
周批改擊退劫匪時受傷。（取材自瀟湘晨報）

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