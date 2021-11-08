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南京大學男大生廁所窺女 傳交400元獲釋 校方稱不清楚

中國新聞組╱北京9日電
女網友的爆料文。（取材自正觀新聞）
女網友的爆料文。（取材自正觀新聞）

南京大學驚傳男學生在廁所偷窺女生，受害者指校方遲未有作為，讓她身心受創；但校方對於網傳「男方交了400元獲釋」及該名男子是否是本校學生，表示並不清楚。

影音來源：YouTube

正觀新聞報導，網友爆料指，表示有同學稱10月中旬在南京大學鼓樓校區逸夫圖書館上廁所時被一男生偷窺，上報保衛處，保衛處告知在調監控，讓其等通知；晚上該名同學報警，警察帶其調監控，調查之後讓其等通知。

受害人表示，她等了14天，只有得到校方「因客觀原因無法在法定期限內做出處理」的通知，偷窺男生依舊沒有得到任何處理，保衛處讓其息事寧人，不要告訴他人，等結果，導致她的精神狀態受到很大影響。

另據九派新聞報導，南京大學鼓樓校區保衛處一工作人員曾回應稱接到此案，當時是女生和她男友一起報警，警方陪同來保衛室調取監控，日前領導告訴她，那個男生於10月底被抓獲，目前領導正在開會商討處理方案，對於網傳的「男方交了400元獲釋」以及該名男子是否是本校學生，其表示並不清楚。

正觀新聞報導指出，有多名網友發文稱，南京大學日前就此事舉行了座談會，給出了留校察看一年的處理辦法，對此，多名同學表示不滿。河南良承律師事務所律師楊濤表示，若網友發文內容屬實，留校察看一年是其學校內部校規校紀的處分規定，這個具有靈活性，處以留校察看也是給學生的悔過期限，並無不當。

南京大學鼓樓校區正門。（取材自知乎）
南京大學鼓樓校區正門。（取材自知乎）

警察 河南 圖書館

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