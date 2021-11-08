「別再對外表自卑」 高校禿頂男告白女生 抱得美人歸

男子單膝下跪表白女生。（視頻截圖）

河南 高校有一名禿頂「大叔」，手捧一束鮮花，單膝下跪向女大生告白，女孩聽完一臉嬌羞，接過了男子手中的鮮花；男子站了起來，將心愛的她摟在懷裡，簡直羨煞旁人。有網友猜測「禿頂男」看起來快40歲了，實際上，他才30歲，也是這所學校的學生。

網易報導，都說現在是個看顏值的時代，長得好看，別人對你的善意都會多一些。所以也引發了很多人的容貌焦慮，很多人為此不惜花費大價錢整容。那麼長得不好看的人就不能收穫愛情了嗎？但上述這名告白成功的禿頭大學生，證明「禿頭也有春天」。

據報導，圍觀的男生們摸摸自己茂盛的頭髮，歎了一口氣不明白自己輸在哪裡。這個佳人在懷的男子頭頂的頭髮已經所剩無幾呈現地中海狀，同學們都在議論這個男人的身分到底是什麼？是學校的老師還是校外人員？為何年輕的女孩要和一個大叔在一起？

更有網友猜測這個男子看起來快40歲了，應該是學校的老師。可是老師當眾表白女學生是不是太大膽了？也有網友猜測這個應該是社會人員，看這髮型和年紀，女大學生都願意和他在一起，應該身價不菲。

報導指出，但網友們得知男子的真實身分，都哭笑不得。原來，這個擁有地中海髮型的男子他居然是該校的學生，他也沒有40歲，因為禿頂顯得老而已。他實際年齡30歲，他是工作 後參加自考，上了這所大學。

還有網友表示，這名男子想必也因為自己的年紀和髮型在學校裡受過很多異樣的眼光，但他還是鼓足勇氣向心愛的姑娘表白也是勇氣可嘉；他也給那些外表一般般，身高一般的男生多了些鼓勵，不要為自己的外表和身高自卑，只要你身上有其他優秀的品質，照樣也會收穫愛情。