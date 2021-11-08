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健康碼變黃色 湖南網友拆1個包裹竟要居家隔離

中國新聞組／北京8日電
中國傳出快遞包裹涉疫情傳播疑慮，目前正值「雙11」購物季，大批快遞讓許多民眾收得膽戰心驚。此示意圖為某地物流工作人員正在分揀快遞。（中新社）
中國傳出快遞包裹涉疫情傳播疑慮，目前正值「雙11」購物季，大批快遞讓許多民眾收得膽戰心驚。此示意圖為某地物流工作人員正在分揀快遞。（中新社）

「雙十一」購物季近日展開，快遞站快遞量迅猛增加，隨之而來的是安全隱患。一位湖南網友日前在社交網站上表示，因為在辦公室幫老闆拆了一個快遞，健康碼竟然變成了黃色，需要居家隔離。

瀟湘晨報報導，近日，有一位家住湖南長沙芙蓉區的網友在社交網站上表示，因為在辦公室幫老闆拆了一個快遞，健康碼變成了黃色，還收到疾控中心的防疫提示，需居家隔離並完成兩次核酸檢測。

另外，河北省河間市晉州小樵鎮浩匯商貿公司日前出現聚集性疫情，河間市新冠疫情領導小組通告民眾，對該公司發出的包裹要進行全面消毒。全國多省也因涉及接收來自晉州的相關包裹，緊急發布通告，追查涉疫快遞。

小小包裹經手千人、歷經千里，接觸之後究竟有沒有感染新冠病毒的風險？怎麼才能安全收包裹？

長沙疾控專家提醒，收包裹，無接觸才安全。可以請快遞小哥將包裹放在家門口、小區大門口指定地點，或暫存在快遞櫃、驛站再自行取回。快遞櫃取貨盡量採用掃描二維碼的無接觸方式。如果是貨到付款類需要當面簽收，民眾需提前佩戴好口罩和一次性手套（也可墊一層紙巾），盡量與他人保持一米以上的安全距離，簽收可自備簽字筆。

國內低風險地區的包裹，專家表示，取包裹前，要戴好口罩和手套。避開取件高峰，避免人群聚集。回家前就把包裹外包裝拆開按生活垃圾分類丟棄，盡量不要將外包裝帶回家。全過程避免用手觸摸口、眼、鼻。脫去手套後，雙手要在流動的清水下用洗手液（肥皂）清洗，或者用快速手消毒劑消毒。

而境外或國內中高風險地區的包裹，專家說，民眾要戴好口罩和手套，對包裹內外表面的六個面用75%的酒精或1：100的84消毒液進行消毒，也可以在陽台等室外空曠的地方放幾天再打開，包裹內物品也需要消毒。

專家提醒，快遞小哥同樣也要保護好自己。

口罩 疫情 健康碼

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