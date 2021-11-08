疫情危急、封城…「標題黨」虛假推文 引發老人恐慌

「標題黨」虛假推文有時會在部分老年人群體中快速擴散，引發恐慌。此為示意圖。（取材自每日經濟新聞）

「震驚！」、「速看！」、「萬分危急！」、「封城！」......疫情 期間，多則寫著這些駭人標題的推文，引來民眾恐慌，不少老年人因此搶購物資，形成疫情亂象。警方追查發現，其中有許多是某網路黑產團夥製作的「標題黨」虛假推文，為的是引流變現，自3月以來已發文600多篇，獲利約30萬元。

新華網報導，今年6月，廣州疫情形勢吃緊，一些標題驚悚的信息在部分老年人群體中快速擴散，廣州增城區的不少超市、肉菜市場突然迎來了大量搶購物資的老年人。

這一異常情況引起警方重視。經查，這些推文來自當地一家「信息技術」公司，該公司在疫情期間炮製大量帶有「封城」、「戒嚴」噱頭標題的推文。

「這是一個製作『標題黨』虛假推文引流變現的網路黑產團夥。」增城公安 分局網警大隊副大隊長石明銳說，該團夥發布與疫情形勢完全不同的推文，引發部分區域社會恐慌。 7月14日，警方對該公司進行查封。

據查證，該團夥自3月份以來，在微信 公眾號上推送發布「標題黨」推文1300餘篇，其中謠言文章600多篇，涉及國家政策、疫情防控工作，瀏覽量超500萬，獲利約30萬元。

「標題黨」引流變現的亂象並不鮮見。廣州警方打擊的另一個網路水軍團夥同樣在微信公眾號上，發布大量涉疫謠言「爆文」。參與現場辦案的廣州市公安局民警古悅雄說，收網時，窩點隨處可見「粉絲為王、買車買房」、「成功只有不停地加粉、加粉、加粉，才有錢，才有真愛」的條幅。

「這些公司通過『養號』、炮製網路『爆文』，賺取流量、收取廣告費，用戶每點擊一次，公司就能賺取幾毛錢。但他們發布的內容多數都是不實的虛假信息。」古悅雄說。

據報導，這些廣告多為投資理財、健康養生品，內容真假難以保證。廣告公司在後台對文章引流量進行結算，一個點擊3毛錢。為了增加點擊量，團夥成員每人都擁有多部手機24小時在線，養著多個微信號和擁有多個聊天群，每個群都有幾百人。

據微信團隊表示，近年來微信上的謠言以食品安全、醫療健康、社會熱點等為主。防疫階段，圍繞疫情相關謠言與詐騙行為增多。

「在互聯網平台個人或官方帳號發布廣告是許可的，但如散布謠言就會違法。一些『標題黨』以誇張的標題吸引流量變現，很多人對此法律意識淡薄，需要加強普法宣傳。」石明銳說。

在子女多陪伴、引導的同時，專家建議手機操作系統、社交和資訊App等可研發適合老年人的「乾淨模式」，通過技術模型自動過濾不實信息，不斷擠壓「標題黨」虛假流量空間。