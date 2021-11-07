我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

內蒙古揪煤老虎 「倒查20年」挽回經濟損失523億元

中國新聞組／北京7日電
內蒙古自治區森林公安局局長、自治區公安廳一級警務專員楊俊山。（取材自長安街知事）
內蒙古自治區森林公安局局長、自治區公安廳一級警務專員楊俊山。（取材自長安街知事）

內蒙古自治區紀委監委日前公布的信息顯示，內蒙古在對涉煤腐敗「倒查20年」的專項整治工作中，逼一大批「煤老虎」、「黑金碩鼠」現出原形，已累計為國家挽回經濟損失523.88億元。

新華社報導，內蒙古自治區黨委、政府2020年2月28日召開自治區煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作動員部署會議。一場「倒查20年」的煤炭資源領域反腐風暴就此開啟。

隨著專項整治逐步深入，一大批「煤老虎」「黑金碩鼠」現出原形，烏蘭察布市委原書記杜學軍，鄂爾多斯市人大常委會原黨組副書記、副主任劉桂花，內蒙古自治區原國土資源廳黨組成員、副廳長王傑等多名黨員領導幹部應聲落馬。在強大震懾和政策感召下，17名幹部主動投案。

截至目前，全區共立案涉煤案件736件、1023人，其中廳局級幹部69人、縣處級幹部243人。共有1656人被追責問責。

另據北京日報旗下「長安街知事」報導，內蒙古自治區紀委監委5日晚通報對6名落馬官員的處分決定。

其中內蒙古自治區森林公安局局長、自治區公安廳一級警務專員楊俊山，因破壞黨的選人用人制度、非法收受他人財物、違規從事營利活動、背離家庭美德實施家暴等問題，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職。

這是落馬官員雙開通報中首度出現罕見表述：實施家暴。

「長安街知事」指出，背離家庭美德屬於違反生活紀律的行為。「中國共產黨紀律處分條例」第138條規定，有其他嚴重違反社會公德、家庭美德行為的，應當視具體情節給予警告直至開除黨籍處分。

公安 家暴 工作

上一則

江蘇帥氣醫師 專注手術不知褲子滑落

下一則

吳亦凡粉絲花錢為他慶生 媒體批追捧罪犯、助紂為虐

延伸閱讀

國開行677億人民幣貸款 支持煤炭煤電保供

國開行677億人民幣貸款 支持煤炭煤電保供
中國疫情16天波及16省 黑龍江內蒙為不同來源境外輸入

中國疫情16天波及16省 黑龍江內蒙為不同來源境外輸入
中國「旅行團傳播鏈」已累計348例確診 涉12省市

中國「旅行團傳播鏈」已累計348例確診 涉12省市
中國本土病例+50 內蒙疫情最嚴重

中國本土病例+50 內蒙疫情最嚴重

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」