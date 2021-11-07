內蒙古揪煤老虎 「倒查20年」挽回經濟損失523億元

內蒙古自治區森林公安局局長、自治區公安廳一級警務專員楊俊山。（取材自長安街知事）

內蒙古自治區紀委監委日前公布的信息顯示，內蒙古在對涉煤腐敗「倒查20年」的專項整治工作 中，逼一大批「煤老虎」、「黑金碩鼠」現出原形，已累計為國家挽回經濟損失523.88億元。

新華社報導，內蒙古自治區黨委、政府2020年2月28日召開自治區煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作動員部署會議。一場「倒查20年」的煤炭資源領域反腐風暴就此開啟。

隨著專項整治逐步深入，一大批「煤老虎」「黑金碩鼠」現出原形，烏蘭察布市委原書記杜學軍，鄂爾多斯市人大常委會原黨組副書記、副主任劉桂花，內蒙古自治區原國土資源廳黨組成員、副廳長王傑等多名黨員領導幹部應聲落馬。在強大震懾和政策感召下，17名幹部主動投案。

截至目前，全區共立案涉煤案件736件、1023人，其中廳局級幹部69人、縣處級幹部243人。共有1656人被追責問責。

另據北京日報旗下「長安街知事」報導，內蒙古自治區紀委監委5日晚通報對6名落馬官員的處分決定。

其中內蒙古自治區森林公安 局局長、自治區公安廳一級警務專員楊俊山，因破壞黨的選人用人制度、非法收受他人財物、違規從事營利活動、背離家庭美德實施家暴 等問題，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職。

這是落馬官員雙開通報中首度出現罕見表述：實施家暴。

「長安街知事」指出，背離家庭美德屬於違反生活紀律的行為。「中國共產黨紀律處分條例」第138條規定，有其他嚴重違反社會公德、家庭美德行為的，應當視具體情節給予警告直至開除黨籍處分。