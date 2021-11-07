華為註冊姚安娜商標 任正非道歉 網友：為何沒孟晚舟

華為申請「姚安娜」商標近日獲批。（取材自微博）

華為 申請「姚安娜 」商標近日獲批，消息傳開，6日晚間立刻直衝熱搜榜第1名，點閱率衝破3.5億。也有中國網友替孟晚舟 抱不平，質疑為何不將「孟晚舟」也一併註冊商標？

據中國企查查最新資料，「姚安娜」商標已獲准，商標專用權限為2021年10月21日到2031年10月20日。成功獲批的商品琳瑯滿目，從移動通訊、平板電腦到整形外科、咖啡館、餐廳等等。

香港01報導，華為申請的多個姚安娜商標狀態變更為註冊公告，國際分類涉9類科學儀器、38類通訊服務、41類教育娛樂等。據悉，此前已曾有多方搶註姚安娜商標，而華為今年在1月申請註冊「姚思為」、「姚安娜」商標，惟此前有部分姚安娜商標被駁回。

公開資料顯示，姚安娜本名姚思為，1998年1月14日生於雲南省昆明市，是華為創辦人任正非的小女兒，本科畢業於哈佛大學電腦工程和統計數據專業，現為女歌手。今年1月10日，她簽約天浩盛世，4日後正式在個人微博上宣布出道。

2月初，任正非曾在華為內部發出全員公告，就華為搶註商標一事道歉，承認是「公權私用」，又解釋此舉是防止這些商標被持續地惡意搶註。

網友問，「孟晚舟呢？姚安娜是誰？她有什麼出色地方嗎？」引來一票網友留言稱，「當然是投胎技巧不一樣，她要感恩媽媽秘書當得好，成功升職為老闆娘」。

有網友認為，「小公主已經簽經紀約了，經紀公司會去註冊，為何要用到華為名號，應該不只是疼女兒而已，總覺得有利益關係。」

不少網友將氣出到華為身上，開嗆「不好好做企業，手機難用的要命，就知道道德綁架，真坑」、「噁心使勁賣情懷，以後不用華為手機了，公器私用」。