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吳亦凡粉絲花錢為他慶生 媒體批追捧罪犯、助紂為虐

中國新聞組／北京7日電
吳亦凡於6日迎來31歲生日，今年只能在苦牢中度過。（取材自微博）
吳亦凡於6日迎來31歲生日，今年只能在苦牢中度過。（取材自微博）

中國男星吳亦凡因涉嫌性侵遭北京警方逮捕，現今仍無消息，6日是他的31歲生日，有不少網友曬出過去他當紅時期的盛況，當時曾有黃曉明、黃渤等大明星祝賀，如今恐怕只能在苦牢中度過，更有網友疑似秀出他可能在獄中會有慶生餐。

但有網友指出，看守所中在押人士的飲食菜色，只要是生日或生病，本國籍人士能特別加餐，不過外籍人士並沒有，由於吳亦凡屬於加拿大籍，因此沒有加餐待遇，另外也有網友分享冷知識，四川監獄的生日餐是一碗菌子燉雞，據說北京朝陽是一碗長壽麵。

另外，先前微博曾瘋傳吳亦凡的就醫影片，只見兩個警察押著一名高瘦男子在等診間叫號就診，男子腳銬腳鐐，頭也被套住，外界認定此人就是吳亦凡，不過微博官方已為該影片標記「經核實此消息為謠言」，打臉傳聞。

於此同時，揭發他醜聞的網紅都美竹，秀出工作照片，文字並寫下「什麼時候下雪呀」，外人認為她刻意選在吳亦凡生日這天，想知道她的冤屈何時沉冤待雪，不過也有吳亦凡的粉絲認為她「蹭熱度」。

另外，在吳亦凡生日前一天，已有粉絲在微博「想你超話」表達對偶像的想念，希望其平安健康、早日回家、依舊帥氣等，以及盼望他重返娛樂圈。甚至還有粉絲用抽獎送大米、送現金的方式為吳亦凡慶祝。

不少網友對這些粉絲如此痴迷於一名犯罪者表示不認同：呼喚強姦犯？邪教，簡直就是邪教。粉絲還真是不拋棄不放棄呢。任其發展下去就變成吳教主了。他還是犯罪，不是失格，所以劣跡藝人一定要封殺。

對此，「正觀新聞」評論道，追星本為個人選擇，但若罔顧人品、道德、法律去追捧一名罪犯，無疑是在助紂為虐；只有嚴厲打擊，才能形成震懾，才能告慰因劣跡藝人犯罪而蒙上陰影的受害者和英勇犧牲的辦案人員，「與其祝福吳亦凡生日快樂，不如祝他在監獄中安心改造，早日洗心革面，重新做人」。

吳亦凡 微博 北京

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