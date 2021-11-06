被迫噤聲？中國LGBT組織「同促在線」宣布關閉

「同志平等權益促進會」4日宣布，將停止所有活動。此為示意圖。（路透資料照片）

中國 的一個LGBT（女同Lesbian、男同Gay、雙性Bisexual與跨性Transgender）群體的倡導組織「同志 平等權益促進會」4日宣布，將停止所有活動，並關閉其社交媒體帳戶。

美國之音報導，據網上流傳的微信 截圖，「同志平等權益促進會」在微信公眾號「同促在線」宣布，「各位同促在線的夥伴你們好，我們非常遺憾地告知大家，同促在線將於近日內停止一切工作。」

公眾號還說，同促在線微信公眾號及微博帳號均已註銷，同促君微信號也將即刻起停止使用。

「同志平等權益促進會」表示，「未來可能還有很多不確定性，我們期待會有撥開雲霧見天日的那天，再會。」

美聯社報導，一名成員證實，該組織的所有活動都已關閉。但拒絕透露原因。

報導說，一位不願透露姓名的LGBT活動人士說，幾個月前，該組織提到他們遇到了麻煩。當時幫助該組織辦案的律師也停止了工作。

「同志平等權益促進會」成立於2013年。據報導，「同志平等權益促進會」在中國推動同性戀者的權利，提高公眾對這個群體的意識。它提倡同性婚姻，並通過幫助個人起訴他們的前雇主來反對職場歧視。該組織也是少數專注於改變法律和政策的組織之一。

該組織最引人注目的案例之一發生在2014年，當時其負責人彭燕輝隻身潛入一家聲稱可以用電擊療法「治療」同性戀的機構。他起訴這家公司並勝訴。

一位有身分認證的微博網友說，「同促在線」的微博和公眾號均已註銷，「2021年7月，『同志平等權益促進會』正式更名『同促在線』，原因不可言喻。」

民政部新聞發言人賈維周5日表示，「深化打擊整治非法社會組織專項行動，民政部本級和地方民政部門已累計處置非法社會組織3300多家，關停200餘家非法社會組織網站及新媒體帳號。」

今年7月，中國科技巨頭騰訊旗下的社交平台「微信（WeChat）」曾刪除幾十個中國大學生以及非政府團體的LGBT帳戶。美聯社當時報導說，北京當局正強化政治控制，迫使批評它的團體噤聲。

中國近年似乎在國際上表達了反對歧視LGBT群體的觀點，中國代表去年7月在人權理事會發言時曾說，中國反對一切形式的暴力和歧視，包括基於性取向和性別認同的暴力、歧視和不容忍現象。

華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）曾發布研究報告說，官媒不向國內受眾傳播這些言論，這些表述可能只是為了在國際上為軟實力加分，不是為了影響中國的輿論。在中國，LGBT相關內容仍經常遭遇審查控制。