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偷渡緬北逾千人落網 辛酸男「想賺大錢，不如一條狗」

中國新聞組／北京6日電
電詐鍵盤手的工作筆記裡記錄了實施殺豬盤詐騙的操作流程。（取材自觀察者網）
電詐鍵盤手的工作筆記裡記錄了實施殺豬盤詐騙的操作流程。（取材自觀察者網）

中國國家移民管理局近期會同25個省區市公安機關，歷時10個月，破獲一宗盤踞在西南地區組織運送他人偷越邊境案，逮1292人。非法偷渡人員以到緬甸等境外「賺大錢、賺快錢」為幌子，實際是逼詐騙、賣淫、人體藏毒等犯法活動。去年12月至今，已查獲偷渡人員超過3萬6000人。

起獲的贓款。（取材自觀察者網）
起獲的贓款。（取材自觀察者網）

澎湃新聞報導，雲南出入境邊防檢查總站普洱邊境管理支隊支隊長黃偉5日在發布會上表示，據非法出入境人員供述的親身經歷，絕大多數都是在網上受誘騙，以為到境外能「賺大錢」，然而謊言的背後卻是可怕的無盡深淵。

來源：youtube

據報導，偷渡者從原籍地到達邊境地區的過程中，經常被藏匿在大貨車車廂內、夾藏在貨物中。到達邊境後，幾十個人擠在一個狹小的出租屋內、樹林窩棚中、野外山洞裡，甚至七、八個人擠在一個惡臭的豬圈裡，每人每天還要交300元到500元，喪失了做人的基本尊嚴。

僥倖非法出境後，手機馬上就會被沒收，十幾個人擠在一個房間裡，不准出門，每天在監視下從事詐騙、為賭場服務等，每天要工作16個小時以上，業績不達標或不服從管理，就會被毆打、電擊；有的被關進「狗籠」和「水牢」，身體遭受嚴重摧殘，精神崩潰；有的被迫賣淫，還有的被賭場、電詐窩點賣來賣去；有的因賭博輸了，被逼向家人和親朋好友借錢還帳，甚至被迫從事人體藏毒。

另據法制日報報導，周興(化名)是自緬北回流中國的人員，他自述「高薪」背後悲慘的經歷，「在緬北，我的命不如一條狗」。

「外派勞務包吃包住，月入5萬。工作輕鬆，活動自由，還能暢遊異國。」周興說他被誘騙，在無盡的原始森林穿行了10多個小時後，來到緬北勐波，卻見當地人殺一個人跟撞死一條狗沒什麼區別。在這座邊境縣城裡，秩序和法律早已被漫天煙塵湮沒殆盡，不明身分的武裝力量隨處可見。

被安排住進「公司」搞電信詐騙的周興，自述「每天下班前，至少有一半以上的人在挨罰，公司的走廊裡，浩浩蕩蕩的人群像在開運動會，但我們不是為了鍛鍊身體，只是為了不挨打、不被殺。」「在這裡，打他們一頓，打成什麼樣，乃至關多久的水牢，不過是老闆一句話的事。」

後來，從緬北回來時，工作了半年的周興只剩下入職前的6000元存款，找朋友借了1萬元才得以脫身。

邊境 詐騙 偷渡

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