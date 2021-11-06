自家樓下驚見屍體 屋主竟被索賠30萬 法院判了

涉案建築的臨空外窗。（取材自新快報）

廣州白雲區一出租屋後方的水坑中，去年6月驚現一具屍體，根據死亡證明顯示，死者為高墜後落水死亡。死者家屬認為事發地鍾姓屋主安保措施不到位，造成死者墜亡，向法院提起訴訟，要求鍾姓屋主支付死亡賠償金等費用合計約30萬元。法院近日判決，認定家屬提交的證據不足以證實死者由涉案房屋內墜落，鍾姓屋主不需賠償。

新快報報導，2020年6月3日，李某的屍體被發現泡在廣州市某街一棟十層的建築物後方水坑中，上半身未穿衣服、後腦勺有一傷口。經法醫鑑定，推斷李某死亡原因為懷疑顱腦損傷致死，高墜後落水死亡。

事發後，死者李某的家屬起訴該鍾姓屋主，表示涉案房屋用於出租，卻未裝門禁和視頻監控，且一樓大門可隨意進出，安保措施不到位，認為鍾姓屋主對此次事故的發生負有不可推卸的法律責任，因此要求支付死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金、被扶養人生活費等，共30萬7934元。

據報導，對此，鍾姓屋主辯稱沒有證據證明死者一定是高墜致顱腦損傷死亡，另外，李某墜落也可能是自殺。

經白雲法院法官調查，李某屍體被發現的地點周圍，除涉案房屋外還有多棟建築，即使李某是高空墜落死亡，家屬所提供的證據，不足以證實李某就是從鍾姓屋主的房屋內墜落。

此外，李某生前並未在涉案房屋內租住，與鍾姓屋主之間並不存在租賃合同關係。綜上所述，法院駁回李某家屬的全部訴訟請求。李某家屬提出上訴，廣州市中級人民法院判決駁回上訴，維持原判。