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應癱瘓夫要求? 閩婦砍死他 殉情不成遭控殺人罪

中國新聞組／北京6日電
福建南平市建陽區人民檢察院公布的起訴書。（取材自極目新聞）
福建南平市建陽區人民檢察院公布的起訴書。（取材自極目新聞）

福建一名77歲癱瘓楊姓老翁不堪病痛折磨，要求七旬妻子張某英幫忙結束其生命；張婦用斧頭和菜刀斬死丈夫後，想殉情自殺和丈夫一起走卻被救回。福建南平市建陽區人民檢察院日前公布了這一案件，認為應當以故意殺人罪追究婦人張某英的刑責，並提起公訴。

極目新聞報導，老翁因身體右半邊癱瘓，長期以來都由張婦照料。老翁久病厭世，不想再拖累子女，今年3月要求張婦幫忙結束自己的生命，張婦答應了丈夫的請求，還表示，要和丈夫殉情自殺。

據報導，張婦在廚房拿來一把小斧頭，丈夫先用斧頭砍了一下張婦頭部，張婦後用斧頭和菜刀砍死丈夫，隨後用菜刀砍自己的手腕打算自殺。當日8時許，女兒在家中發現母親意識模糊倒在血泊中，將其送醫搶救。

經過鑑定，老翁為被銳器砍傷額頂部、左腕部導致多處開放性創傷、大失血致失血性休克死亡。張婦歸案後，如實供述自己的犯罪事實。案發後，子女均對母親的行為表示諒解。

該案由南平市建陽區公安局偵查終結後，以被告人張某英涉嫌故意殺人罪，於2021年5月8日向福建省南平市建陽區人民檢察院移送審查起訴。

南平市建陽區人民檢察院認為，被告人張某英故意非法剝奪他人生命，情節較輕，其行為已觸犯刑法，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任，提起公訴。

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